İnşaat malzemeleri 131 milyar doları buluyor, ihracat ithalatı 2.5’e katlıyor

GEÇEN yıl Şubat ayında İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, derneğin Genel Sekreteri Aygen Erkal’la durum değerlendirmesi yaparken 2023 yılı verilerine baktı:

İnşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yıl yüzde 5.7 büyüdü.

İMSAD çatısı altındaki 36 sektörden 14 alt sektörün üretiminde artış gözlenirken, 8 alt sektörde azaldı.

2023 yılında en yüksek üretim artışı yüzde 29.7 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti.

Metal kapı ve pencereler üretimi yüzde 27.7, ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 20.2, hazır beton üretimi yüzde 14.2 arttı.

Geçen yıl üretimde en yüksek gerilemenin yaşandığı alt sektör ise yüzde 12.1 ile inşaat camları oldu. Onu yüzde 12 ile seramik kaplama malzemesi izledi.

Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin 2023 yılı temel göstergeleri üzerinde durdu:

Geçen yıl iç pazar büyüklüğü 101.8 milyar dolar oldu. Sektörümüzün ihracatı 29.2 milyar dolarda kaldı.

İhracatla birlikte sektörümüzün büyüklüğü 131 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Türkiye’nin toplam ihracatındaki payımız yüzde 11.4’ü buluyor.

İnşaat malzemeleri ithalatı geçen yıl 11.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Cari açığa pozitif katkımız yüzde 257 oldu. İhracatımız, ithalatı 2.5’e katladı.

Geçenlerde Handan Sema Ceylan’la birlikte İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu ile buluştuk. Küçükoğlu’na İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal eşlik etti.

Küçükoğlu, Aygen Erkal’ın derlediği verilerle inşaat malzemeleri sektörünün imza attığı ihracat başarısını 2020 yılından başlayarak ortaya koydu:

Sektörümüz 2020 yılında 21.1 milyar dolar ihracat yaparken, 2021 yılında 30.8 milyar dolarlık ihracatı yakaladı.

2022’de sektörümüz rekor kırarak 33.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023’te ise global etkiler ve iç piyasadaki değişen dinamiklerin etkisiyle sektörümüzün ihracatı 29.2 milyar dolarda kaldı.

Bu noktada şu hedefini paylaştı:

- Sektörümüz aslında ihracatıyla ithalatı 4’e katlayacak potansiyele sahip. Hedefimiz ihracatımızla inşaat malzemeleri ithalatını 4’e katlamak.

2024 yılı beklentilerini özetledi:

Türkiye’nin ekonomide rasyonel zemine dönmesiyle inşaat sektörü ve malzeme sanayisinde büyüme beklentisi ortaya çıktı.

Bu beklentiye karşın 2024’ün ilk yarısın d a iç pazarda küçülme yaşayabiliriz. Ancak, ihracatımız az da olsa artar. 2023’de 29.2 milyar dolar olan ihracatımız bu yıl 29.5 milyar doları bulabilir.

İlk yarıdaki küçülmeye rağmen 2024 yılını yüzde 4-5 büyüme ile kapatabiliriz.

Yerel seçimler öncesi başlayan hareketlilik, deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerinin artması da inşaat malzemesi sanayisi üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Sektörün dünyadaki yeri ile ilgili şu noktanın altını çizdi:

- İnşaat malzemeleri sektörü olarak Türkiye’yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına taşımış bulunuyoruz. Sektörümüz dünyada ilk 5’te yer alıyor.

İnşaat malzemesi sanayisinin ayrıştığı tarafına işaret etti:

- İnşaat endüstrisinin sanayi tarafını temsil ediyoruz. Ülkemizin dış ticaretine, istihdam ve büyümesine olan katkısıyla, müteahhitlik, mimarlık, gayrimenkul ve teknik mişavirlik sektörlerinden ayrışıyor.

İMSAD’ın verileri, sektörün ihracatının ithalatı 2.5’e katlamasıyla öne çıktığını gösteriyor…

İhracatın ithalatı 4’e katlayacağı günlerin de pek uzak olmadığı anlaşılıyor…

İhracatıyla ithalatı böylesine katlayabilen sektörlerin artması, ülkemizin ekonomide yaşadığı sancıları dindirmede etkili olur değil mi?

İthalinin kilosu 2.64 dolara geliyor, ihracatın kilosu 0.64’te kalıyor

İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu’na, ihracatıyla ithalatı 2023’te 2.5’e katlayan inşaat malzemeleri sektörünün kilo başına gelirini sordum. İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal, 2021-2023 dönemi karşılaştırmalı verileri ortaya koydu:

2021 yılı:

İthal edilen inşaat malzemeleri ülkemize kilo başına 2.84 dolardan geldi.

Sektörün kilo başına ihracat geliri 0.48 dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı:

İthal edilen inşaat malzemelerinin kilosu 2.94 dolardan geldi.

İhracatta kilo başına gelir 0.59 dolara çıktı.

2023 yılı:

İthal edilen inşaat malzemelerinin kilosu 2.64 dolardan geldi.

İhracatta kilo başına gelir 0.64 dolara yükseldi.

Çimento, demir çelik gibi ürünler inşaat malzemeleri sektörünün kilo başına ihracat gelirini aşağı çekiyor.

Yine de sektörün ortalama kilo başına ihracat gelirini en azından 1 doların üzerine taşıması gerekiyor…

Uzun vadede ülkemizde olağanüstü fırsatlar var

İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Genel Müdürü olduğu, Filli Boya olarak bilinen Betek Boya’yı 2019 yılında Japon Nippon Paint Co.’nun satın aldığını anımsattı:

- Nippon Paint Co., 2019 yılında ülkemize çok önemli sermaye getirdi. Nippon Paint Co, ülkemizde yatırım arayışlarını sürdürüyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Yatırım konusunda kısa vadeli yaklaşımla hareket edenler, başka yerlere yöneliyor. Uzun vadede Türkiye’de olağanüstü fırsatlar var.

‘Yeşil Dönüşüm Rehberi’ hazırladık

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, derneğin 2024’te 40’ıncı yaşını kutladığını belirtti:

- 40 yıldır inşaat malzemesi sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi, yurt içi ve yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Gündemlerinde olan alanların altını çizdi:

- Gündemimizde olan sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme, kentsel dönüşüm, kentsel ve endüstriyel yenileme gibi önemli başlıklara yönelik çalışmalarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz.

“Yeşil Mutabakat” üzerinde durdu:

- “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi” sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. İMSAD olarak “Yeşil Mutabakat”a geçiş sürecinde inşaat malzemeleri sektörüne yol gösterici bir rehber doküman hazırladık.

“İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi”nin içeriğini özetledi:

- Çalışmamızın başlıca içerikleri arasında sürdürülebilir ve karbon nötr hale geçiş, sürdürülebilir üretimin göstergeleri ve ölçümü, düşük karbonlu yenilikçi üretim teknolojileri ve kurumsal karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yer alıyor.

‘Deprem güvenliği seferberliği’ düşünüyoruz

İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye’de 31 milyon konut olduğuna işaret etti:

- 6 milyon konutun deprem dönüşümü gerekiyor. Kalanların da kendi içinde zamanı geldikçe iyileştirmeler yapmaları söz konusu olacak.

6 Şubat 2023 depremlerinin vurduğu başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere 11 ile dikkat çekti:

- Bölgede 650 bin konutun inşa edilmesi söz konusu olacak. Bunların tamamı aynı anda yapılacak olursa inşaat malzemeleri üretiminin yüzde 20’si oraya gider.

İMSAD olarak “deprem güvenliği seferberliği” düşündüklerini kaydedip, bir örnek verdi:

- Su yalıtımı, deprem güvenliği sağlamada önemli rol oynuyor. Su yalıtımının doğru yapılması bina maliyetinde yüzde 1’lik artışa yol açıyor. Su yalıtımı olmayan binalarda kullanılan demir 10 yılda mukavemet kaybına uğruyor.

Ardından ekledi:

- Su yalıtımsız binada inşaat demirlerinin mukavemeti 24 yılda bitiyor.

Yani, inşaatta demiri gerekli miktarda kullanmak tek başına yeterli olmuyor…

Su yalıtımı yapılmazsa, inşaat demiri çok da uzun olmayan bir dönemde mukavemet kaybına uğruyor. Bina, depreme karşı dayanıksız hale geliyor…