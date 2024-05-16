Baba Çokyaşar’ın hayali 4 fabrikaya ulaştı, halka açılıp dünyada ilk 3’e göz dikecek

AHMET Çokyaşar, 1953 yılında Malatya’dan çıkıp Adana’ya gittiğinde, küçük bir atölyede çelik tel üretimiyle iş hayatına giriş yaptı. Oğulları Ömer Çokyaşar ile Derviş Çokyaşar, Adana yıllarında dünyaya geldi.

1969 yılında işleri daha büyütmek üzere İstanbul’un yolunu tuttu. Hayalinde bir alüminyum fabrikası kurmak vardı. 1973 yılında ortağının da soyadından ekleme yaparak Özyaşar Tel A.Ş.’yi resmen kurdu. İlerleyen dönemlerde ortağıyla yolları ayrılsa da ilk şirketinin adını “Özyaşar” olarak korudu. Daha sonra kurdukları şirketlerde doğrudan soyadını kullandı.

Ahmet Çokyaşar’ın oğulları Ömer Çokyaşar ve Derviş Çokyaşar’ın devreye girmesi sonrası işleri adım adım büyüdü, fabrika sayısı 4’e kadar çıktı. Baba Çokyaşar, zamanı geldiğinde “Onursal Başkanlık” aşamasına geçip Yönetim Kurulu Başkanlığını Ömer Çokyaşar’a bıraktı.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.’nin ulaştığı büyüklüğü, 2 Haziran 2021 günü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) yönetim kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri arasında yaptığı paylaşımla fark ettim:

- Özyaşar Tel, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine girdi. Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Ömer Çokyaşar’ı ve holdingi yöneten aileyi tebrik ediyoruz.

Geçen Nisan ayında Erciyas Çelik Boru’nun davetiyle Düsseldorf’taki “Wire & Tube” (Kablo & Boru) fuarına giderken uçakta Ömer Çokyaşar’ın eşi Gülin Özyaşar’la karşılaştım:

- Fuarda bizim de standımız var. Londra’da yüksek lisans yapan kızımla birlikte orada olacağız.

Ömer Çokyaşar’ı sordum, şu yanıtı verdi:

- Ömer’in ve kardeşimiz Derviş’in önemli toplantıları çıktı. Fuara gelemiyorlar.

Fuarı gezerken Ömer Çokyaşar aradı:

- Halka arz hazırlığımız var. Onunla ilgili önemli bazı görüşme ve çalışmalar fuar tarihi ile çakıştı, o nedenle gelemedik.

Geçen hafta Çokyaşar Holding’in İstanbul’daki merkezine gittim. Ahmet Çokyaşar, Ömer Çokyaşar, Derviş Çokyaşar, Elif Çokyaşar (Ömer Çokyaşar’ın kızı), Çokyaşar Holding Genel Müdürü Erman Korkusuz, Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Korkusuz’la sohbet ettik.

Ömer Çokyaşar, Erman ve İbrahim Korkusuz kardeşlerin de aileden olduğunu bildirdi:

- Ablamın oğulları…

Erman Korkusuz, sunumu ekrana yansıttı, şirket ve fabrikaları sıraladı:

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (Silivri)

Çokyaşar Tel (Adana)

Çokyaşar Halat (Düzce)

Çokyaşar Wire Industries (Arnavutluk)

Ürünlerini şöyle tanımladı:

- Temel ürünümüz tel, hayatımızın her alanında kullanılıyor. Yataktan otomobile, şemsiyeden buzdolabına her üründe çelik tel vardır.

Şirket ve fabrikalarla ilgili bölümler tek tek ekranda anlattı:

ÖZYAŞAR TEL: Lokomotif şirketimizin Silivri’deki fabrikası 1986 yılında faaliyete geçti. 30 bin 478 metrekare kapalı alanda yıllık 120 bin ton üretim kapasitesine sahip. Galvanizli teller, PVC kaplı teller, panel çit, balya teli, ürünlerimiz arasında yer alıyor.

ÇOKYAŞAR TEL: 2001 yılında Adana’da faaliyete geçti. 19 bin metrekarelik kapalı alanda 96 bin ton üretim kapasitesine sahip.

Ömer Çokyaşar araya girdi:

- Adana Hacı Sabancı OSB’de ilk fabrikamızın hemen karşısında 2022’de yeni yatırım yaptık. Çokyaşar Tel’i büyütüyoruz. Adana’daki yeni fabrikamız, sektörümüzün en modern tesisi oldu.

Erman Korkusuz sunumuna döndü:

ÇOKYAŞAR HALAT: Düzce’de yıllık 40 bin ton üretim kapasitesine sahip. 2008 yılında kurulan fabrikamızda 2022 yılında makine parkurunu yeniledik.

CWI:Çokyaşar Wire Industries’i 2020 yılında Arnavutluk’ta kurduk. 13 bin metrekare kapalı alanda yıllık 30 bin ton üretim kapasitesi var.

Grubun lokomotifi Özyaşar Tel’in yüzde 30’unun halka arzının gündemlerinde olduğunu vurguladı:

- Bugüne kadar yatırımlarımızın büyük bölümü özkaynakla gerçekleşti. Yapmak istediğimiz yatırımlar var. Hayalimiz 4 şirketimizin toplam üretimiyle dünyada sektörümüzde ilk 3’e girmek. Yatırımlar ve kurumsallaşma çıtasını yükseltmek için halka arzı gündeme aldık.

Ahmet Çokyaşar, 1973 yılında İstanbul’da alüminyum fabrikası kurma hayaliyle temellerini attığı Çokyaşar Holding, 51 yılda 4 fabrikada yıllık 280 bin tonu aşkın üretim kapasitesine ulaştı…

Ailenin ikinci ve üçüncü kuşağı, “dünya tel üretimi ligi”nde ilk 3’e girmeyi başaracak gibi görünüyor…

80 ülkeye ihracatı 109 milyon dolar

ÇOKYAŞAR Holding Genel Müdürü Erman Korkusuz, üretimlerinin yüzde 70’e yakın bölümünün ihracata gittiğini belirtti:

- 80 ülkeye ihracatımız 109 milyon doları buluyor.

Özyaşar Tel’in 2022 rakamlarıyla İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “İkinci 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde 56’ncı sırada yer aldığını vurguladı, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar araya girdi:

- Daha önce “İlk 500”e de girdik. Sektörümüzdeki yavaşlama nedeniyle 2022 verileri üzerinden yapılan listede “İkinci 500”e gerilemiş olduk. Aslında 3 şirketimizi konsolide etsek yerimiz yine “İlk 500” olur.

Erman Korkusuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İlk 1000 İhracatçı” listesine işaret etti:

- TİM’in “İlk 1000 İhracatçı” listesinde de 2022 yılı verileriyle 404’üncü sırada yer aldık.

Korkusuz, 4 tesiste geniş ürün yelpazelerinin olduğunu kaydetti, Ömer Çokyaşar ekledi:

- 0.25 milimetreden 14 milimetreye kadar tel çekiyoruz…

Karadağ planıyla yola çıktı, fabrikayı Arnavutluk’ta kurdu

ÇOKYAŞAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar, Genel Müdür Erman Korkusuz’a döndü:

- Neden Arnavutluk’a gittiğimizi anlatır mısın?

Korkusuz, anlattı:

- Aslında ilk yurtdışı yatırımı için Karadağ’ı düşündük, yatırım için arsamızı da aldık. Orada izin süreçleri uzadı. Üstelik makinalarımızı da sipariş etmiştik.

Arnavutluk’ta yatırım izinleriyle ilgili sürecin daha kısa olduğunu belirtti:

- Biz de Karadağ’dan Arnavutluk’a geçmeyi tercih ettik. 2020 yılında, tam pandemi döneminde Arnavutluk'ta fabrikamızı açmış olduk. Üretime 2021 yılında başladık.

Arnavutluk’taki fabrikanın Elbasan’da olduğunu kaydetti:

- Hazır bir binayı kiraladık. Makinalarımızı sıfırdan kurduk.

Ömer ve Derviş Çokyaşar, holdingde yüzde 50-50 ortak

ÇOKYAŞAR Holding Genel Müdürü Erman Korkusuz, holding ve şirketlerdeki hisse dağılımını paylaştı:

Çokyaşar Holding: Ömer Çokyaşar ve Derviş Çokyaşar yüzde 50’şer paya sahip.

Özyaşar Tel: Yüzde 80’i Çokyaşar Holding’e ait. Ömer ve Derviş Çokyaşar ’ın da yüzde 10’ar hissesi var.

Düzce Halat: Yüzde 100’ü Özyaşar Tel’e ait.

Çokyaşar Tel: Yüzde 51’i Özyaşar Tel’e ait.

CWI: Yüzde 51’i Özyaşar Tel’e ait.

Korukusuz, bu hisse dağılım bilgileriyle halka arzı gündemde olan Özyaşar Tel’in gruptaki gücünü ortaya koydu.

Turquality programında neden yer aldı?

ÇOKYAŞAR Holding Genel Müdürü Erman Korkusuz’un sunumunda grubun Turquality kapsamında yer aldığını görünce sordum:

- Turquality programına neden girdiniz? Fuar destekleri için mi?

Şu yanıtı verdi:

- Fuar desteklerini zaten alabiliyorduk. Turquality programına girmenin şirketimizi kurumsallaşma konusunda önemli noktalara taşıyabileceğini gördük. O nedenle Turquality programına dahil olduk.