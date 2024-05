‘Global yol’u ‘güçlü lokal’de gördü, 670 milyon ziyaretçiye ulaşıp, Fas’a üretimle yerleşti

ZİYLAN Holding bünyesindeki Flo Group'un CEO’su Yenal Gökyıldırım, Fas’ın Kazablanka kentindeki fabrikada Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç’ın da katıldığı sohbette sunumuna şu saptamayla girdi:

- Globalleşmenin tek yolu kuvvetli lokalleşmeden geçiyor…

Büyükelçi İlker Kılıç’ın yanında oturan Faslı ortakları Shoeleven’ın CEO’su Azzedine (İzzettin) Jattao’yu işaret etti:

- Fas’ta da aynı bilinçle hareket ettik. İzzettin Bey, Fas’daki ortağımız. Ayakkabı sektöründe uzun bir geçmişleri var.

Jattao araya girdi:

- Flo Group ile üretimde yüzde 50-50 ortağız. Bizim ortaklığımız uzun vadeli olacak.

Gökyıldırım, Flo Group’un globalleşme yolculuğunun farklı başladığını anımsattı:

- Normalde perakendecilerin yurt dışı yolculuğu mağaza açarak başlar. Flo Group, globalleşme yolunda ilk adımını 2012 yılında ikonik İtalyan markası “Lumberjack”i satın alarak attı. Lumberjack bugün 40 ülkede 2 bin noktada vitrinde yer alıyor.

Yurt dışındaki ilk mağazalarının 2015’te Kazakistan’da kapılarını açtığını kaydetti:

- Bugün yurt dışında 282 mağazamız var. Fas, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Irak pazar lideri olduğumuz ülkelerin başında yer alıyor. En çok Fas ve Kazakistan’da mağazamız var. Fas’a ilk mağazayı 2019’da açtık. 30 mağazaya ulaştık.

Türkiye’dekiler dahil 3 kıtada 29 ülkede 800’ü aşkın mağazalarının olduğunu vurguladı:

- Bu yıl yurt dışında 49 mağaza açmayı hedefliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde 10 mağazamızın açılışını tamamladık. Mısır, Cezayir ve Suudi Arabistan’da büyümeye odaklandık.

Flo Group’un 2023 yılı cirosunun 1.4 milyar dolar olduğuna işaret etti:

- Bu cironun yüzde 24’ü yurt dışı gelirlerimizden sağlandı. Bu yıl ciromuzu 1.5 milyar dolara çıkarmayı öngörüyoruz. Orta vadede ciromuzun yüzde 50’sinin yurt dışı kaynaklı olmasını planlıyoruz. Bu yıl yurt dışı gelirimizin 350 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz.

29 ülkedeki mağazalarına geçen yıl 290 milyon ziyaretçinin girdiğinin altın çizdi:

- Online ziyaretçi sayımız da 380 milyonu buldu. Yani, yılda 670 milyon kişiyi ağırlar noktaya ulaştık. 37 ülkede global ve yerel online pazaryerlerinde satış yapıyoruz.Toplam ayakkabı satışımız da yılda 55 milyon çifte çıktı.

Flo, Instreet, Lumberjack, Nine West ve Reebok olmak üzere zincir ve monobrand perakendecilik yaptıklarını irdeledi:

- Polaris, Kinetix ve Lumberjack gibi kendi markalarımızın yanısıra Reebok, Nine West, Lotto ve U.S. Polo gibi global markaların bölgesel stratejik lisans anlaşmaları ile yol alıyoruz. Reebok’ın 12, U.S. Polo ve Lotto’nun 40, Nine West’in 41 ülkede lisansı bizde.

Mağazalarında ayakkabının yanısıra giyim ve aksesuar ürünlerini de raflara, vitrine koyduklarını belirtti:

- Geçen yıl 7 milyon adetin üzerinde giyim ve 20 milyon adet aksesuar satışı yaptık. 55 milyon çift ayakkabı ile ürün satış adedimiz 80.5 milyona ulaştı.

Şanlıurfa’daki fabrikalarına değindi:

- Şanlıurfa’daki tesisimizin üretimi yurt içi ve yurtdışı satışlarımızın sadece yüzde 10’unu karşılıyor. Ülkemiz genelinde 200’ü aşkın tedarikçi bize üretim yapıyor.

Geçen yıl 1.4 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi:

- Flo Group olarak 15 bin kişiye doğrudan istihdam yaratıyoruz. Tedarikçilerimizi de eklediğimizde istihdam 70 bini buluyor. Neredeyse her hafta mağaza açıyoruz.

Büyükelçi İlker Kılıç, fabrikayı gezerken şu yorumunu paylaştı:

- Flo, Fas’taki perakende başarısını üretimle taçlandırmış oldu…

Flo Group’un 2012’de Lumberjack’i alarak çıktığı yurt dışı yolculuğu, bu yıl 331 mağaza ve 350 milyon dolarlık “dış gelir”le büyüme seyrini perçinleyerek sürdürecek gibi görünüyor…

Fas’ta 50 mağaza 55 milyon dolar gelir hedefi koydu

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, Fas’ta ilk mağazayı 2019 yılında açtıklarını belirtti:

- Arada pandemi süreci yaşanmasına rağmen bugün Fas’ta pazar lideriyiz. Ülkenin 14 kentinde 25 Flo, 5 Instreet olmak üzere 30 mağazamızla hizmet veriyoruz.

Ülkede 5 yılda 25 bin metrekarelik satış alanına ulaştıklarının altını çizdi:

- Fas pazarındaki başarılı grafiğimizi bir de fabrika ile taçlandırmış olduk. Fabrika, Şanlıurfa’daki tesisimizin minisi gibi bir boyutta. Ancak, burada iç pazara satışla yetinmiyor, ihracat da yapıyoruz. Nitekim geçen yıl 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Kazablanka’daki fabrikanın günlük üretim temposunun 2 bin çift olduğunu bildirdi:

- Burada yıllık üretim ortalama 500 bin çifti buluyor. Fas’ta suni spor ayakkabı üretimi yapan tek fabrikayız.

Fas’ta 162’si fabrikada olmak üzere 427 kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti:

- Fabrikamızda 93 kadın, 64 erkek çalışma arkadaşımız görev yapıyor.

Geçen yıl Fas’ta 1 milyon 170 bin adet satış yaptıklarını vurguladı:

- Fas ciromuz 2022 yılında 19 milyon dolardı. Geçen yıl 25 milyon dolara yükseldi. Bu yıl hedefimiz 29 milyon dolar. 2030 yılı için Fas’ta 50 mağaza, 55 milyon dolar ciro hedefimiz var.

Kilo başına ihracatı 14.7 doları buluyor

FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, toptan satışlarını da ekleyince ihracat yaptıkları ülke sayısının 60’ı aştığını bildirip bana döndü:

- Siz sormadan söyleyeyim. Kilo başına ihracat gelirimiz 14.7 doları buluyor.

Tasarımın önemi üzerinde durdu:

- Türkiye, İtalya ve Çin’de tasarım merkezlerimiz var.

Ardından ekledi:

- Kendi modelhanemizde prototiplerimizi üretiyor ve uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda yılda 600 bin ekolojik ve fiziksel test yapıyoruz. Ardından her markamız için trend koleksiyonları hazırlıyoruz.

Fas’ta 180 şirketin 1 milyar dolar yatırımı var, dış ticarette 1’e 4 öndeyiz

TÜRKİYE’nin Rabat (Fas) Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Fas’la geçen yılki dış ticaret hacminin 4.4 milyar dolar olduğunu belirtti:

- Bizim Fas’a ihracatımız 3.1 milyar dolar iken, ithalatımız 1.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu yıl Fas’ın bize ihracatında artış yaşandı ama genelde 1’e 4 fark var. Yani, biz artıdayız.

Fas ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olduğunu anımsattı:

- Aramızdaki STA 2021’de tadil edildi. Fas, 5 yılda bir Türkiye’den gelen ürünlere vergiyi yeniden düzenliyor. Türkiye’den aldıkları ürünlere vergiyi artırdılar ama hâlâ avantajımız var.

Fas’ta 180 Türk şirketinin ve markasının yatırımının olduğunu kaydetti:

- Söz konusu şirketlerin yatırımları toplamı 1 milyar dolara yaklaşıyor. Biz Türk şirketlerinin Fas’ta yatırımlarını teşvik ediyoruz. Yatırımların artarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Ülkenin avantajlı konumu üzerinde durdu:

- Fas hem Afrika’ya açılan kapı, hem de hem de Avrupa’ya yakın. Afrika kıtasıyla, bölge ülkeleriyle özel ticaret anlaşmaları var. Ayrıca, AB, ABD ve İngiltere ile de anlaşmaları söz konusu.

Ülkede Türk ürünleri ile ilgili algıyı irdeledi:

- Fas’ta Türk ürünleri “kaliteli ve uygun fiyatlı” olarak biliniyor. Türk dizileri de markalarımıza ilgiyi olumlu yönde artırıyor.

260 bin Faslı turistin Türkiye’ye vizesiz geldiğini kaydetti:

- 5 bin Faslı üniversite öğrencisi ülkemizde eğitim görüyor. Türkiye’den Fas’a gelen ziyaretçi sayısı 40-50 bin dolayında bulunuyor.

Fas’taki büyük yatırımcılardan birinin de BİM olduğunu vurguladı:

- BİM’in Fas’ta 700’ü aşkın mağazası var.

38 milyon nüfuslu Fas’ta kişi başına milli geliri öğrenmek istedik, aktardı:

- 3 bin 980 dolar…

Rabat’la ilgili dikkatini çeken bir bilgiyi paylaştı:

- Rabat’ta kişi başına 8 metrekare yeşil alan düşüyor.