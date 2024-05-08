Kırıkkale Teknokent’te doğdu, online doktorla Kanada ve Çin’e uzandı

1991 Kırıkkale doğumlu olan Eray Uğurelli, işletme mühendisliğinden mezun olduktan sonra bir arkadaşıyla İzmir’de spor salonu açarak iş hayatına atıldı:

- Bizim açtığımız spor salonu teknolojiyle bağlantısıyla öne çıktı…

Spor salonunu 7 ay gibi kısa sürede yabancı yatırımcıya satıp bir restoran açtılar:

- O günlerde bir de tatlı markası oluşturduk. Franchise ödülü bile aldık.

Eray Uğurelli, ortağıyla birlikte sürekli farklı iş alanı arayışında oldu. Ardından insanların çalışmalarını yürütebildikleri bir kafe açıp, zincire dönüştürme çabasına girdiler:

- Aslında Kırıkkale’de AVM içinde bulunan Botanik Cafe’de işlerimiz iyi gidiyordu ama aklımda hep teknoloji tabanlı bir start-up hayali vardı…

Farklı iş denemeleri sırasında evlendi. Derken kızı Ilgın dünyaya geldi:

- Ilgın, doğduğunda 2.5 kiloydu. Kızımızın anne sütüyle beslenmesini istiyorduk ama emmiyordu. Çaresizlik içindeyken sosyal medyadan emzirme danışmanı bulduk. Eşim birkaç görüntülü görüşme sonrasında çözümü buldu, kızımız 22 ay anne sütüyle beslendi.

Yaşadıkları emzirme sorunu, Eray Uğurelli’yi bu alana kafa yormaya yöneltti:

- Ilgın’ın emme problemlerini yaşadıktan sonra, anne babaların tüm dünyada ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda yaşadıkları problemlere çözüm sağlayacak bir girişim üzerinde durmaya başladık.

Kızı Ilgın’ın emme problemi ile çocukların sağlığı konusunda girişim fikri gelişti, hayata geçirmek üzere kolları sıvadı:

- Kidolog’un kuruluşu böyle gelişti. Kidolog, 15 Şubat 2021’de de ilk kez canlı bağlantıyla hizmet vermeye başladı. Kidolog’un merkez adresi olarak memleketim Kırıkkale’deki Teknokent’i seçtim. Yani, muhasebemiz Kırıkkale’de. Ankara’da da ofisimiz var.

Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli ile Endeavor Türkiye’nin gala gecesinde tanıştık. Birkaç gün sonra bazı meslektaşlarımla birlikte buluşup öyküsünü, hedeflerini dinledik:

- Kidolog’un yolculuğu önce ebeveynlere gebelik öncesi ve doğum sonrasındaki dönemde online uzman desteği sağlamak üzere başladı.

“Kidolog”u bir “aile teknolojileri platformu” olarak tanımladı:

- 1000’i aşkın uzmanla 11 farklı kategoride anne babalara online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Annenin hamilelik döneminden başlayarak ebeveynlerin bizimle yürümesini planladık. Çocuk 18 yaşına basıncaya kadar bizden hizmet almalarını hedefledik.

Çocuk büyütmenin her ayında, her yaşında farklı problemlerin çözülmesinin gerektiği bir süreç olduğunu vurguladı:

- O nedenle emzirme danışmanlarından psikologlara, çocuk doktorundan kulak burun boğaz uzmanına kadar farklı branşlarda uzmanlarla çalışıyor, kendi yazılımımız olan görüntülü görüşme sistemleriyle web sitemiz üzerinden hizmet veriyoruz.

Yurt içinde hizmetle yetinmediklerini, yurt dışına da uzandıklarını kaydetti:

- Kanada’ya, Çin’e kadar fatura kestiğimiz oldu. Ülkemizden uzakta yaşayan vatandaşlarımızın bir bölümünün ana dilinde, yani Türkçe sağlık hizmet almaya ihtiyacı olduğunu bu vesileyle gördük.

Kidolog’un 3 yılda 1 milyon insana dokunduğunun altını çizip, İngiltere’ye uzandı:

- İngiltere’de Kidolog Ltd.’yi kurduk. 50 pedagog ve psikiyatrist ile yerel dilde, yani İngilizce hizmet veriyoruz. Danışanların yüzde 70’i Türkiye’den bağlanıyor. Yüzde 30’unu da yurt dışındaki Türkler oluşturuyor. 30 farklı ülkede yaşayan Türkler’e hizmet verdik.

Ardından ekledi:

- Kidolog tamamen online ortamda doğdu ve büyüdü. Öyle de yoluna devam ediyor. Ancak, hayalimde Kidolog deneyim mağazası açmak var.

Kidolog’un yatırımcılarıyla ilgili bazı bilgiler paylaştı:

- Eskort Teknoloji’nin kurucusu İbrahim Özer, 15 dakika kendisine yaptığımız sunumu izledi. Ardından karar verip yüzde 11 hisse aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent’in de resmi ortakları arasında yer aldığının altını çizdi:

- İTÜ’nün payı yüzde 3. Ayrıca Türk Telekom’un da yüzde 1-2 kadar hissesi var. Türk Telekom Ventures’ın İstanbul AKM’deki yerinde biz de varız.

Ceyda Düvenci’nin de ortakları arasında bulunduğunu aktarıp ekledi:

- Founder One ve Alesta Yatırım da ortalarımız arasında yer alıyor.

Kidolog’un online hastaneye dönüştüğüne dikkat çekti:

- Kidolog üzerinden alınan online sağlık hizmetleri artık özel sağlık sigortalarının da kapsama alanına girdi.

Eray Uğurelli’nin sohbetinden anladık ki, 3 yılda 4 kez yatırım alan Kidolog, kısa süre içinde “turcorn” (milyar liralık şirket) düzeyine çıkacak…

Online sağlık hizmetine doktorlar nasıl bakıyor?

Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli’ye Kidolog’un ortaya koyduğu online sağlık hizmetine, bünyedeki doktorların nasıl baktığını sordum, şu yanıtı verdi:

- Özellikle psikologlar online sağlık hizmeti formülünü çok hızlı benimsedi. En çok da profesör düzeyinde olan uzmanlarımız memnuniyet duydu.

Kidolog’da çalışanların yüzde 60’ının kadın olduğunu belirtti:

- Şirket olarak hibrit çalışma modelini seçtik. Yani, hem ofiste çalışan arkadaşlarımız var, hem de arkadaşlarımızın bir bölümü uzaktan çalışıyor. Hibrit model çalışma, bize daha çok uydu.

PatiWe’ye fikir aşamasında girdi, 6 ayda satıp çıktı

KENDİSİ ortağıyla birlikte 3 yıl önce start-up olarak Kidolog’u kurup yola çıkan Eray Uğurelli, bir yandan girişimini büyütürken, diğer taraftan kuluçka aşamasındaki “PatiWe”ye yatırım yaptı:

- PatiWe’yi tam anlamıyla fikir aşamasında aldım. Ticarileşmesini, hizmet vermeye başlamasını biz sağladık. PatiWe, adından da anlaşılacağı gibi evcil hayvanlara odaklanan bir uygulama.

“PatiWe”yi 6 ayda önemli bir aşamaya getirdikten sonra satıp çıktığını ancak şahsi olarak arkadaş kontenjanından içeride kaldığını bildirdi:

- PatiWe’deki payımızı satmış olsak da Kidolog olarak büyümesine destek vereceğiz. Kidolog, PatiWe’nin tüm operasyon ve yazılım süreçlerinde destekçisi olacak. PatiWe, evcil hayvanlara dönük hizmetlerine yakın dönemde mama satışını da ekledi.

“PatiWe” kapsamında 50 veterinerin görev yaptığını kaydetti:

- Veterinerlerin de online hizmet vermesi üzerinde çalışıyoruz.

“PatiWe” ile ilgili şu yaklaşımını da paylaştı:

- PatiWe’yi fikir aşamasında alıp ürünleştirirken bir süre sonra satıp çıkmayı planlamıştım. Buradaki amaçlarımdan biri de şirket alıp satmayı öğrenmekti.

ReadKi’yi de Kidolog’ta geliştirdi

KIDOLOG’u COVID-19 pandemisi döneminde hayata geçiren Eray Uğurelli, 2023 yılının sonunda fikir aşamasındaki “ReadKi”yi farketti:

- ReadKi, Kidolog bünyesinde ortaya çıkan, çocuklara yönelik oluşturulmuş bir akıllı cihaz uygulaması.

ReadKi’nin içeriğinden örnekler verdi:

- ReadKi’de sesli hikayeler, yaratıcılığı destekleyen oyunlar ve meditasyon pratikleri yer alıyor. ReadKi içerisindeki oyunlar, çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü destekliyor.

ReadKi’deki yüzlerce farklı hikayenin Türkçe ve İngilizce versiyonlarının yer aldığını kaydetti:

- Hikayeler çocuklarda çevre bilinci, insan hakları evrensel değerleri, kadın hakları bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

ReadKi’nin 2-6 yaş arasındaki çocuklar için tasarlandığını bildirdi:

- ReadKi uygulamasında ebeveyn kontrolü de bulunuyor. Bu sayede çocuğun neleri okuduğu yakından takip edilebiliyor. Hikayelerin bitiminde verilen rozetler, çocukların okuma hevesini destekliyor.