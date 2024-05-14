Pandemide online görüşüp iki şirket aldı, ‘rakor’la kilo başına 28 doları yakaladı

MESAN Kilit’in kurucusu Rıdvan Mertöz, şirketini Aralık 2013’te İngiliz Essantra’ya satarken yeni işlere yelken açmayı planlıyordu. Essentra yönetiminin talebi, bu planı 6 yıl erteledi:

- Essentra tarafı bana “Şirketi senin yönetmeni rica ediyoruz. 3 yıl bizimle devam edin lütfen” dediler. Ben yönetim kurulu başkanı, oğlum Mustafa Mertöz de genel müdür olarak Mesan’ı yönetmeyi sürdürdük. 3 yılın sonunda,“Bir 3 yıl daha” dediler, devam ettik.

Rıdvan Mertöz, 2019 yılı sonunda Essentra’ya kararını bildirdi:

- Ben artık bırakıyorum.

Essentra tarafı, en azından danışmanlık şeklinde destek vermesini isteyince Rıdvan Mertöz, kurucusu olduğu şirkete katkıyı bu formülle sürdürdü.

Derken 11 Mart 2020’de COVID-19 pandemisi Türkiye’yi de pençesine aldı. Tamamen evlerde kapalı kalındığı günlerdeRıdvan Mertöz’ün aklı hep yeni iş alanlarına yönelmekteydi. Mesan’ı sattığı günlerde duygusal açıdan çok etkilenmişti. Artık yeni işlere girmek için kolları sıvamanın zamanıydı.

20 civarında şirketi radarına aldı, online görüşmelere başladı:

- “Yüzde 50’den fazla hisse satmayız” havasında olan şirketleri eledik.

Tıbbi malzeme ve “kablo rakoru” üreten Bimed ve ambalaj şirketi Betapak ile görüşmelerde kapılar açıldı:

- İlk aşamada Bimed’in yüzde 60 hissesini almaya karar verdik. Betapak’ın da yüzde 75’ini almamız söz konusu oldu. Daha sonra Bimed’in vefat eden kurucusunun hisselerini de devraldık.

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş’la birlikte geçenlerde Rıdvan Mertöz ve Mustafa Mertöz’ü Bimed’in İstanbul’daki merkezinde ziyaret ettik.

Rıdvan Mertöz, önce Bimed’in öyküsüne girdi:

- Bimed, 49 yıl önce medikal ürün alım satımı üzerine kurulmuş. Tek kullanımlık enjektör ithalatı yapmışlar. Zamanla bu enjektörün imalatına girmişler.

Masasında duran küçük bir parçayı bana uzattı:

- Bimed’in şu anda en iddialı olduğu üretim alanı bu “kablo rakoru”dur…

“Kablo rakoru”nun ne işe yaradığını anlattı:

- “Kablo rakorları”, elektrik kablolarının elektrik panoları, panel, elektrik motorları gibi yerlere girişi ve çıkışlarında, pratik bir şekilde kabloyu sıkarak montajlamayı sağlayan aparat.

Bimed’in medikal taraftaki ürünleri arasında akciğer ilacı cihazının da yer aldığını belirtip, 1993 yılına uzandı:

- 1993 yılında Bimed’in “rakor” ve tıbbi ürün ciroları 1’er milyon dolarmış.

Bugüne döndü:

- Bugün “rakor” ciromuz 50 milyon dolara çıktı. Medikal ürünler ciromuz ise 5 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bimed’in 30 kişinin çalıştığı Ar-Ge merkezi ile akredite laboratuvarı var.

Bimed’in Avrupa’da “rakor birincisi” olduğunu vurguladı:

- 2022 ve 2023’te can yakan bir ortam vardı. Deprem, memleketimiz Malatya dahil, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, İslahiye ve Nurdağı başta olmak üzere 11 ilimizi vurdu. Asrın felaketi çok daha fazla canımızı yaktı. Biz yine de yatırıma devam ettik.

Hadımköy’de 15 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını kaydetti:

- Yeni tesis Avrupa’nın en büyük “rakor” fabrikası olmaya aday.

Bimed’in cirosunun 40 milyon dolarlık bölümünün ihracattan sağlandığının altını çizdi:

- “Kablo rakoru”, katma değeri yüksek bir ürün. Bu üründe kilo başına ihracat gelirimiz 28 doları buluyor.

Halen 25 bin metrekarelik tesiste üretimi sürdürdüklerini ifade etti:

- Bimed, 2009 yılından itibaren yurt dışı ofisler açmıştı. Ayrıca Romanya’da 3.5 milyon Euro’luk yatırımla kurulmuş bir fabrikamız var. Bimed’in ABD, İngiltere, Almanya ve Mısır’da ofisleri bulunuyor. 5 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.

Plastik “kablo rakoru”nda yıllık 260 milyon adet, medikal ürünleri de 44 milyon adet ürettiklerini aktarıp ekledi:

- Ar-Ge’ye de her geçen yıl daha fazla yatırım yapıyoruz. Bimed’in dünya çapında 46 patenti bulunuyor.

MİAD Başkanı Yunus Akdaş’la yaptığımız ziyarette Rıdvan Mertöz ile Mustafa Mertöz’ü Bimed ve Betapak’ı almaları sonrası üretim, yatırım heyecanının sardığını gözlemledik…

Baba-oğul Mertöz’lerin Bimed’deki kilo başına 28 dolarlık ihracat geliriyle göğüslerinin kabardığına tanık olduk…

Betapak, 85 ülkeye ihracatla uzanıyor

RSM Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, gıda ve medikal ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Betapak’ın yüzde 75’ini 2022 yılında aldıklarını belirtti:

- 12 bin metrekarelik tesisimizde tıbbi malzeme ve gıda ambalajı üretiyoruz. 1997 yılında 75 metrekarelik alanda üretime geçen şirketimizin ihracatı 85 ülkeye uzanıyor. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz.

Paketleme makinelerini de kendilerinin ürettiğini bildirdi:

- Sektörün öncü makine üreticileri arasında yer alıyoruz. Elimizde 32 dolayında makine siparişi bulunuyor.

Betapak’ın kilo başına ihracat gelirini de paylaştı:

- Betapak’ta kilo başına ihracat gelirimiz 40 dolara ulaşıyor.

Tescilli 1100 çeşit sebze yemeğimiz var

2013 yılı Şubat ayı idi… Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’nun (TASFED) TÜYAP’ta düzenlediği “Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri”ne yolum düşmüştü. TASFED Başkanı Yalçın Manav, heyecanla anlatmıştı:

- TASFED’in temeli 1996’da atıldı. O dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevim sürüyordu. Bakanlığımızın desteğiyle bugünlere geldik.

Kurdukları “Milli Aşçı Takımı”yla yılda yurtdışındaki 4-5 yarışmaya katıldıklarını vurgulamıştı:

- Aşçılarımız deneyim kazandı, ülkemize altın madalyalar taşır hale geldik.

Türk mutfağının zenginliği üzerinde durmuştu:

- Tescilli 1100 çeşit sebze yemeğimiz var. Patlıcanla yapılan yemek sayısı 263’ü buluyor.

Başta TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal olmak üzere teşekkürlerini sıralamıştı:

- En büyük desteği Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden görüyoruz. TÜYAP, 5 gün süren etkinliğimiz için hiç ücret almıyor. Öztiryakiler de 20’den fazla mutfağı ücretsiz kuruyor.

1941 Malatya doğumlu, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Yalçın Manav’ı mesleğe başladığım yıllarda İstanbul Turizm İl Müdürü iken tanıdım.

Manav, 1968 yılında girdiği Turizm Bakanlığı bünyesinde 38 yıla yakın süre çeşitli kademelerde görev yaptı. 16 yıl İstanbul Turizm İl Müdürlüğü görevini yürüttü. 2002 yılında Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlendi. Bir yıl süren bu görevinin ardından emekli oldu.

Turizm Bakanlığının bürokratik kademelerindeki görevinin yanısıra sektöre farklı platformlarda büyük emek verdi. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’nun kurulması ve başkanlığını yürütmesi de bunlar arasında yer aldı.

Türk aşçılarının Dünya Aşçılar Birliği (WACS) üyeliğine Dubai’de gerçekleşen kongrede kabul edilmesinde önemli rol oynadı. WACS, 114 ülkeden 11 milyon 700 bin aşçı ve şefi çatısı altında topluyor.

Yalçın Manav’ın kuruluşunda emek verdiği, başkanlığını yürüttüğü Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’nun 21 dernek üzerinden 7 bin 400 üyesi bulunuyor.

Yalçın Abi, geçen Cuma günü 83 yaşında vefat etti…

Yalçın Abi’ye Allah’tan rahmet, meslektaşım olan oğulları Selçuk Manav ile Cantürk Manav başta olmak üzere ailesine sabır diliyorum…

Mekanın cennet olsun Yalçın Abi…