Yüksek faiz vermeyelim

Fiyatlama davranışları açısından kritik bir gösterge olan dolar kuru son bir ayda yüzde 4 arttı. EUR/USD paritesinin etkisiyle, EUR/TL kuru aynı zaman diliminde yüzde 9 yükseldi. Türkiye’nin euro cinsinden de önemli bir ithalat hacmi olduğu için, döviz kurları üzerinden bir dalga geldi. Merkez de finansal piyasalardaki gelişmelere dün vurgu yaptı. Diğer taraftan, son günlerde yaşanan zirai donun, taze sebze ve meyve fiyatları üzerindeki etkisi şu aşamada kestirilemiyor.

Bu gelişmeler ışığında Merkez Bankası’ndan şahin bir metin gelmeliydi. Öyle de oldu. Yanı sıra politika faizi yüzde 46’ya yükseltildi. Bankalara son bir aydır zaten yüzde 46’dan para veriliyordu. Artık politika faizinden borç verileceğinden, aslında bir faiz artırımı olmadı. Bürokrasi geçmişi olan insanlar ‘‘Politika faizini yükseltin’’ eleştirisi yapıyordu. Kurum dünkü hamlesiyle buna cevap verdi. İtibarını korudu.

Ekonomi yönetimi birkaç aya dezenflasyon sürecinin tekrar başlayacağını düşünüyor. Brent petrolün fiyatı yılbaşından beri yüzde 20, ay başından beri yüzde 12 düştü. Yaşananlara rağmen, piyasanın on iki aylık enflasyon beklentisindeki artış sadece bir puandır. Yabancı yatırımcılarla yaptığım görüşmelerde, ‘‘TL faizi çok cazip. Kurun hızla artmasına izin verilmeyeceği için, getiriniz bir bakıma dolar cinsinden olacak’’ demekten hicap duyuyorum. Bu açıdan faizin dün sabit tutulmasını önemsiyorum. Artık yüksek faiz ödemeyelim.