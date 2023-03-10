ABD Temyiz Mahkemesi, Türkiye'ye ait tarihi eserin iadesini reddetti

New York'taki İkinci Temyiz Mahkemesi, Türkiye'den çalınarak ABD'ye getirilen ve müzayede evi Christies'de sergilenen 6 bin yıllık Yıldız Avcısı heykelinin iadesi talebini reddetti.

Üst mahkemede, Türkiye'nin, mermer heykelciğin çalındığını bildirmek için çok uzun süre beklemesi öne sürülerek, antik buluntunun milyarder iş insanı Michael Steinhardt'tan alınamayacağına hükmedildi.

Temyiz Mahkemesinin açıklamasında, Türkiye'nin, 1990'larda tarihi kadın heykelciğinin, topraklarından yasa dışı şekilde çıkarılmış olabileceğini bilmesi için nedenleri olduğu, nisan 2017'de Christies tarafından satışa çıkarılıncaya kadar dava açmadığı için haklarını kullanmadığı belirtildi.

Bir alt mahkeme de 2021'deki duruşmada, 22,9 santimetre boyundaki heykelciğin Türkiye'ye iadesini reddetmiş, dava temyize taşınmıştı.

Mahkeme, Kiliya tipi idollerin Anadolu dışında başka ülkelerde yapılan kazılarda bulunmamış olması, bu eserin devlet malı olması, Michael Steinhardt'ın mermer idolü Türkiye’den kaçırılan Lidya Hazineleri'ni sattığı bilinen JJ Klejman isimli tacirden satın almış olması ve duruşma sırasında Steinhardt'ın eserin kökeninin Türkiye olduğunu bildiğini inkar etmemesine rağmen iade talebini kabul etmemişti.

Türkiye'den kaçırılan tarihi eser, New York'ta 2017'de Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmış, fakat alıcı son anda kararından vazgeçmişti.