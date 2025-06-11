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Kayıp Rodin heykeli müzayedede rekor kırdı: 860 bin euroya satıldı

Auguste Rodin’in 1892 tarihli “Le Désespoir” heykeli, Villandry Şatosu’nda düzenlenen müzayedede 860 bin euroya satıldı. Yıllarca bir piyanonun üzerinde fark edilmeyen eser, Cehennem Kapıları’nın bir varyasyonu olarak sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı

Haber Merkezi
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Kayıp Rodin heykeli müzayedede rekor kırdı: 860 bin euroya satıldı
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Fransız sanatçı Auguste Rodin’e ait düşünülen küçük bir mermer heykel, Fransa’da Villandry Şatosu’nda (Indre-et-Loire) düzenlenen bir açık artırmada 860 bin euroya alıcı buldu. Bilgi, Rouillac müzayede evinin internet sitesinden geldi.

Rodin’in ünlü eseri

‘Le Desespoir’ (Umutsuzluk) adlı eser, Rodin’in ünlü eseri ‘Porte de l’Enfer’ (Cehennem Kapıları)’nın bir çeşitlemesi olarak yaklaşık 1892 yılında yapıldı. Heykelde, dizlerini kucaklayan ve ayağını tutan bir kadın figürü yer alıyor.

Kopya olduğu düşünülüyordu

Eser, 1906’daki bir müzayedede satıldıktan sonra kaybolmuş, sahipleri ise bunu evlerinde bir piyano üzerinde sergileyip kopya olduğuna inanmıştı.

Altı haftalık bir araştırmanın ardından eserin orijinalliği kendilerine bildirildi.

Fransız müzayedeci Aymeric Rouillac, AFP’ye yaptığı açıklamada, Mart ayında Rodin Komitesi’ne başvurduğunu ve bu kuruluşun, Rodin üzerine en yetkin merci olarak, kapsamlı araştırma ve genetik inceleme sonrasında eserin sahte olmadığını teyit ettiğini söyledi.

"Son derece nadir bir keşif"

Rouillac 28,5 cm boyundaki mermer heykeli 'son derece nadir bir keşif' olarak nitelendirdi.

“Heykeli yeniden keşfettik,” diyen Rouillac, eserin anonim bir Amerikalı alıcıya satıldığını açıkladı.

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