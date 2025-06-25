Bursa Kültür Yolu Festivali başlıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapacak Bursa’da, resimden müziğe, tiyatrodan dijital sanata, gastronomiden sokak gösterilerine kadar geniş bir yelpazedeki etkinliklerle şehir adeta açık hava sahnesine çevrilecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi başta olmak üzere çok sayıda müze, meydan ve sanat alanında yerli-yabancı sanatçılar, söyleşiler, sergiler ve konserlerle Bursalılarla buluşacak.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun gravür, çizim ve fotoğraflarından oluşan 50 eserin yer aldığı “Yaratılış Her Şeydir” sergisi olacak. Lale Vakfı’nın katkısıyla hazırlanan sergi, Merinos’taki Tekstil Sanayi Müzesi’nde ziyarete açılacak.

Aynı mekânda “Köklere Yolculuk” ve “Eskizden Piksele” adlı dijital sanat sergileri de sanatseverlerle buluşacak. Osman Hamdi Bey ve Abidin Dino gibi sanatçıların eserleri, yeni medya sanatçıları tarafından dijital formlarda yeniden yorumlanacak.

Zeki Müren’den Nuri Pakdil’e

Bursa Kent Müzesi’nde açılacak özel sergi, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’in kişisel eşyalarından oluşan arşivini gün yüzüne çıkaracak. Öte yandan edebiyat dünyasının önemli ismi Nuri Pakdil de “Nuri Pakdil ve Kudüs” sergisiyle anılacak.

Festival kapsamında ayrıca Osmanlı döneminden günümüze okçuluk kültürünü, Türk askeri tarihini, minyatürü, hat sanatını ve Anadolu coğrafyasının doğal güzelliklerini anlatan onlarca sergi de kentin farklı müze ve galerilerinde ziyaret edilebilecek.

Festivalin konser ayağında Ebru Yaşar, Buray, Haluk Levent, Sefo, Mazhar-Fuat, Ferhat Göçer gibi isimler sahneye çıkacak. Ayrıca Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu da konserler ve gösteriler sunacak.

Tiyatro severler için “Karbela”, “7 Kocalı Hürmüz” ve “Zorba” gibi sahne eserleri gösterime girecek. Gökhan Ünver’in stand-up gösterisi ile çocuklara yönelik “Cingöz’ün Oyunu” tiyatro oyunu da programda yer alıyor.

Çocuklara özel köy ve atölyeler

Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü, tiyatrodan bilim atölyelerine kadar pek çok etkinlikle minikleri ağırlayacak. Çizgi film karakterleri, interaktif oyun alanları, kukla gösterileri ve müzikli etkinliklerle çocuklara festival coşkusu yaşatılacak.

Sanat atölyelerinde ise geleneksel el sanatları yeniden canlandırılacak. Çini, ebru, filografi, ahşap oyma, deri işleme gibi farklı disiplinlerde düzenlenen atölyelere halk da katılabilecek.

Festivalin bir diğer ayağında sokak performansları yer alıyor. Bursa Kent Meydanı, Zafer Plaza ve Cumhuriyet Meydanı gibi alanlara kurulacak sahnelerde genç müzisyenler, sokak sanatçıları ve resim performansları gerçekleşecek. ArtMeydan’da ressamlar halkla birlikte resim yapacak, okçuluk alanında geleneksel spor deneyimi yaşanacak.

Bursa'nın lezzetleri sahneye çıkıyor

Festivalde gastronomi de ön planda olacak. Bursa mutfağının geleneksel tatları, “Lezzet Noktası” olarak belirlenen 11 restoranın menüsüne girecek. Coğrafi işaretli ürünler ve kaybolmaya yüz tutmuş yemekler, ünlü şeflerin yorumlarıyla ziyaretçilere sunulacak.

Festival yalnızca şehir merkezinde değil, cezaevlerinde de etkinlikler düzenleyecek. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülere özel konser programı yapılacak. Ayrıca Bursa’daki kazılar ve tarihi miras üzerine düzenlenecek panellerde, akademisyenler son gelişmeleri paylaşacak.

Festival programında tasavvuf tarihinden psikolojiye, çocuk kitaplarından kahve sohbetlerine kadar geniş içerikli söyleşiler yer alıyor. Ahmet Selçuk İlkan, Züleyha Ortak, Beyhan Budak ve Prof. Dr. Mustafa Kara gibi isimler Bursalılarla buluşacak.

Fotoğraf tutkunları için “FotoMaraton” yarışması da düzenlenecek. Kazanan kareler, festivalin son gününde ödüllendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın marka şehirler oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali, Bursa’da sanatla iç içe, eğlenceli ve kültürel açıdan zengin dokuz gün sunmayı hedefliyor. Festival süresince tüm etkinlikler ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak.