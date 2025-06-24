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Turist 300 yıllık Medici tablosuna zarar verdi! Başyapıtın tuvali yırtıldı

İtalya'nın en önemli müzelerinden Uffizi Galerisi'nde Ferdinando de' Medici'nin resmedildiği 18. Yüzyıla ait tablo, turistin dikkatsizliği sonucu zarar gördü. Müze, yargı sürecini başlatıyor.

Haber Merkezi
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Turist 300 yıllık Medici tablosuna zarar verdi! Başyapıtın tuvali yırtıldı
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İtalya’nın tarihi şehri Floransa’daki Uffizi Galerisi’nde bulunan 300 yıllık bir tablo, iddialara göre bir ziyaretçinin fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybedip düşmesi sonucu zarar gördü.

Medici’ye ait başyapıt 

Uffizi Galerisi, olayda zarar gören tablonun, 1712 yılında Anton Domenico Gabbiani tarafından resmedilen Toskana prensi Ferdinando de’ Medici’ye ait bir portre olduğunu açıkladı.

Ziyaretçi selfie çekerken düştü

Ziyaretçinin, tablo önünde fotoğraf çekilmek isterken geriye doğru düştüğü belirtildi.

Hafta sonu boyunca İtalyan medyasında paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir ziyaretçinin arkaya doğru yaslanarak tabloya çarptığı ve tuvalin yırtıldığını gösteren yakın plan görüntüler yer aldı.

Yargı süreci başlatılıyor

Uffizi BBC’ye söz konusu kişinin polis tarafından tespit edildiğini ve yargı mercilerine bildirildiğini açıkladı.

Tablo onarıma alındı

Tablo onarıma alınırken, Goya, Tiepolo ve Canaletto gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı yaklaşık 150 adet 18. yüzyıl başyapıtını içeren sergi 2 Temmuz’a kadar kapatıldı.

"Selfie müzelere gelme sorunu büyüyor"

Müze müdürü Simone Verde yaptığı açıklamada, “Ziyaretçilerin sosyal medya için meme ya da selfie yapmak amacıyla müzelere gelme sorunu giderek artıyor” dedi.

Ziyaretçilere kısıtlamalar getirilecek

Verde, Uffizi’nin ziyaretçi davranışlarına yönelik kısıtlamalar getirmeyi değerlendirdiğini belirtti:

“Kurumsal ciddiyetimize ve kültürel mirasa saygıyla bağdaşmayan davranışları engellemek için çok net sınırlar belirleyeceğiz."

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