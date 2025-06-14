Türkiye Yazarlar Birliği'nden Japonya’da kültürel işbirliği temasları

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, Japonya’da kültürel işbirliği konusunda temaslarda bulundu. Aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Arıcan, Japonya’da halen milletvekili olan Japonya Çevre ve Dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Yazarlar Birliğinden verilen bilgiye göre Arıcan, Milletvekili Eski Japonya Çevre Bakanı Tsuyoshi Yamaguchi ile görüşmesinde Türkiye’nin 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiğini hatırlatarak, ailenin güçlendirilmesi için çeşitli etkinlik ve projeleri uygulamaya aldığını vurguladı.

İki ülkenin coğrafi uzaklığa rağmen, kültürlerinde önemli benzerlikler olduğunun altını çizdi, aile hayatını kolaylaştıracak yol ve yöntemler konusunda işbirliği geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yamaguchi de Türkiye ve Japonya arasında saygı, sevgi ve dostluğa dayanan iş birliğinin olduğunu bunun daha da zenginleştirilerek yaygınlaştırılmasının ve geliştirilmesini önemli gördüğünü kaydetti.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul’a da nezaket ziyaretinde bulundu. Arıcan, Büyükelçiye Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi hakkında Ertuğrul’a bilgi verdi. Prof. Dr Arıcan, Tokyo Camii ve Kültür Merkezi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Müşaviri Muhammet Raşit Alas ile de biraraya geldi.