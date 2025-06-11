Konuralp Uluslararası Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen, Düzce Valiliği himayelerinde, Belediye, Düzce Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen “ Konuralp Uluslararası Film Festivali, görkemli ödül töreniyle sona erdi. Festivalin dördüncü ve son gününde finalist filmler; “Aç Açına”, “The Winding Path to Knowledge”, “Sevim ile Kiraz”, “İyi Ölüm”, “Kırıkuzakçalar” ile özel seçki filmler; “Kota” ve “Bir Ahıska Hikayesi” izleyicilerle buluştu.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi tarafından gerçekleştirilen ve beğeniyle takip edilen müzik dinletisiyle devam eden programın açılış konuşmasını yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, ilkini gerçekleştirdikleri Uluslararası Film Festivali’ni başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek en büyük kazananın Düzce olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’de festival ile kentin tarihi ve kültürel zenginliğini sinemanın evrensel diliyle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sinemanın birleştirici gücünü birlikte yaşadıklarını belirten Rektör Sözbir, sinemanın duayen ismi Ediz Hun’la anlamlı buluşmanın da festivali taçlandırdığını ifade ederek organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Tarihin kökleri sinemanın evrensel diliyle birleşti

Aynı zamanda Festival Onur Kurulu Başkanı olan Vali Selçuk Aslan ise Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’ni tarihin köklerini sinemanın evrensel diliyle birleştiren bir festival olarak nitelendirdi. Köklü bir geleneğin temelini iş birliği, emek, özveri ve titizlikle attıklarını ifade eden Vali Aslan, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi kapsamında Valilik özel ödülünün aile temalı bir filme verilmesinin de festivale ayrı misyon kattığını vurguladı. Şehrin kalbine sinemayı yerleştirmek istediklerini belirten Aslan, sinemaseverleri Düzce’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek tarihe not düşen bu organizasyonda emekleri olan herkese teşekkür etti.

Açılış ve protokol konuşmaları ardından Türk sinemasının duayen ismi Ediz Hun sanatseverlerle buluştu. Doç. Dr. Oğuz Göksu’nun moderatörlüğündeki söyleşide Hun, sinemayla tanışma serüveni ile Türk sinemasına yönelik engin bilgi birikimini ve deneyimlerini genç kuşakla paylaştı.

Başarılı bulunan yapıtlar için ödül töreni yapıldı

81 ülkeden; 1312 başvurunun yapıldığı festivalde 4 gün boyunca birbirinden değerli filmler gösterime sunuldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda, Kurmaca, Belgesel ve Yapım Destek film kategorilerindeki ödüller ile Düzce Valiliği Özel Ödülü sahiplerine takdim edildi.

Kurmaca film kategorisinde Ahmet Toğaç'ın “Aç Açına” filmi, en iyi kurmaca film ödülüne layık görülürken, Gita Feizi'nin "The Plain Sings" filmi ikincilik, Mert Eşberk'in "Toprağın İzi" filmi ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Belgesel film kategorisinde Abdullah Harun İlhan, “Free Words: A Poet From Gaza” filmi ile birincilik ödülünün sahibi olurken, Fatih Diren’in “Baletler Köyü” filmi ikincilik ödülü, Yalçın Çiftçi’nin “Beyaz Dağın Çocukları” filmi ise üçüncülük ödülüyle onurlandırıldı.

Yapım Destek kategorisinde ise birincilik ödülünü Selin Aktaş’ın “Anne Babam Bana Kızacak mı?” filmi kazanırken, Duhan Kavakoğlu ise 89.10 filmi ise ikincilik ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi vesilesiyle, Valilik Özel Ödülü ise, Merve Kuş Mataracı'nın aile temalı Emma filmine verildi.