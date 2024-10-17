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Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı, Vural Çelik hayatını kaybetti: İşte son videosu

Avrupa Yakası, Seksenler, Bir Demet Tiyatro'da aldığı rollerle tanınan oyuncu Vural Çelik evinde ölü bulundu. Sanatçının menajeri yaptığı açıklamada "Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var.'" dedi.

Haber Merkezi
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Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı, Vural Çelik hayatını kaybetti: İşte son videosu
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Oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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Ölüm nedeni belli değil

Çelik'in menajeri Rasim Özcan, ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var.'' dedi.

Son videosu ortaya çıktı

Çelik, 2 gün önce çektiği videoda "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu. Bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum." demişti.

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Vural Çelik kimdir?

1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı. Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler'dir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.

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