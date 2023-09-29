Aygül: Güzel sanatlar mezunları başka işlerde çalışıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Anadolu’nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu 17-27 yaş arası sanatçı adaylarının eserlerinden oluşan ‘Fresh Ankara’ 2. Çağdaş Sanat Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Sergi, 1 Ekim’e kadar gezilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen sergi, Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergiye, 68 farklı şehirden güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu ya da öğrencisinin yer aldığı 545 başvuru yapıldı.

17-27 yaş arasındaki sanatçı adayı gençlerin başvuruları, serginin küratörlüğünü de üstlenen Prof.Dr. Kıymet Giray, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Çınar, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Zehra Çobanlı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 200 öğrencinin 600 eseri, sergilenmeye layık bulundu. Seçilen öğrenciler, 3 gün süreyle Ankara’da ağırlanacak ve 2000 TL teşvik parası verilecek.

Aygül: Gençleri sanat sektöründe kalmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz

Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, güzel sanatlar liseleri ve güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olan gençlerin büyük bölümünün başka işlerde çalıştığını söyledi. Aygül, bu gençleri sanat sektöründe kalmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, “Gençler arasından sanatçı olmak isteyen genç arkadaşları, diğer sanatçılarla, ustalarla, koleksiyoner ve galerilerle tanıştırarak kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.” diye konuştu.