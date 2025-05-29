Antakya’ya sanat atölyesi için sanatçılar bir araya geldi

ANKARA (EKONOMİ)

Antakya Kültür ve Tarih Vakfı’nın organizasyonuyla Ankara’da Mira Koldaş Sanat Galeresi tarafından derlenen eserler “Rengimiz Antakya” başlığıyla Ankara Workwide Konferans ve Performans Merkezi’nde sergilenmeye başlandı. Satılan eserler Antakya’da sanat atölyesi kurulması için kullanılacak. Eserler 21 Haziran gününe kadar devam edecek. Sergide yer alan eserler satın alınabilecek.

Açılışa katılan sanatçı Zülfü Livaneli de, “Sanat insanın yarasını sarar. Antakya gibi büyük medeniyetlerin şehri için yapılan bu sergide bulunmak benim için onurdur” ifadesini kullandı. Antakya Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı Alaaddin Tüleylioğlu, “Antakya’yı anlatmak zor, çünkü acımız büyük. Ama bu acıyı sanatla, kültürle ve dayanışmayla aşabiliriz” dedi.

Serginin açılışı töreninde konuşan Mira Koldaş Sanat Galerisi sahibi Mira Koldaş, deprem sonrası çok sayıda sanatçının kendisini arayarak “Antakya için bir şey yapmalıyız” dediğini belirterek, “Dayanışma, her türlü enkazdan bile büyüktür. Sanatçılarımız ellerini taşın altına koyarak çok değerli eserlerini bu projeye bağışladılar. Gidenlere saygı, kalanlara destek ve geleceğe umut olması dileğiyle bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Antakya Kültür ve Tarih Vakfı kurucularından İbrahim Seyfittinoğlu da, Vakfın deprem öncesi kurulduğunu, deprem nedeniyle de görev kabul ettiklerini genişlettiklerini belirterek, “Saklıev’i kültür evi yapmak istedik, ancak imar planı gecikti. Bunun yerine amfi tiyatromuzu restore etmeye başladık. Antakya 2300 yıllık tarihinde defalarca yıkıldı ama hep yeniden doğdu. Biz de bu vakıfla yeni hikâyelerin öncüsü olmak istiyoruz.” diye konuştu.



