Celil Nalçakan'dan Zeki Alasya itirafı: Vefatından sonra öğrendim

Oyuncu Celil Nalçakan, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Hayatının bilinmeyenlerini anlatan Nalçakan, babasının oyuncu olmasına izin vermediğini, hayaline usta sanatçı Zeki Alasya sayesinde kavuştuğunu söyledi:

Nalçakan'ın sözleri şöyle:

* Ailemden gizli TÜRVAK burs sınavına girdim ve kazandım. Babam öğrendiğinde beni okuldan almaya geldi. Tam merdivenlerden inerken Zeki Alasya ile karşılaştık.

* Babama ‘Feridun Bey sizin oğlunuz oyuncu. Siz izin verirseniz şimdi yapar. Siz de bunun tadını çıkarırsınız. Vermezseniz siz terk-i diyar ettiğinizde yapacak’ dedi. Babam anında ‘Peki’ dedi. Benim 13 yılda yapamadığım şeyi Zeki Baba 13 saniyede yaptı.”

"Vefatından sonra öğrendim"

Celil Nalçakan, bursunun yarısını Zeki Alasya’nın karşıladığını da sanatçının vefatından sonra öğrendiğini açıkladı:

* Zeki Alasya vefat ettikten çok sonra öğrendiğim bir gerçek var. Ben okula yüzde 100 bursla kabul edildiğimi zannediyordum. Meğer yüzde 50 burs kazanmışım. Zeki Baba demiş ki; ‘Yüzde 50’sini ben ödeyeceğim ama bu çocuğa söylemeyeceğiz.’ Keşke bir izin olsa da beş saniyeliğine yanına gidip elini öpebilsem."