Rekor fiyat! van Gogh tablosu 8,5 milyon Euro'ya satıldı

Hollandalı bir müzenin, Vincent van Gogh'un bir tablosu için ödediği miktar, bugüne kadar satılan en pahalı Van Gogh eseri olarak dünya rekoru kırdı.

Euronews Türkçe'nin Art Newspaper'dan aktardığına göre, 's-Hertogenbosch'taki Noordbrabants Müzesi, 1885 tarihli tabloyu Londra merkezli sanat tüccarı ve koleksiyoner Daniel Katz'dan satın aldı.

Köylü bir kadını tasvir eden bu eser, Katz tarafından ilk kez Şubat 2023'te Christie's müzayedesinde alınmıştı. Noordbrabants Müzesi de bu müzayedede tabloya talip olmuş, ancak artan tekliflerden dolayı çekilerek, Katz'ın tabloyu yaklaşık 5,76 milyon Euro'ya satın almasına olanak tanımıştı.

Tablo, müze tarafından bu ayın başında satın alınmış olsa da, Gordina de Groot eseri şimdiden müzede sergileniyor. Christie's müzayedesinden sonra müze müdürü Jacqueline Grandjean ve küratör Helewise Berger, eseri satın almak için Katz ile görüşmelere başlamıştı. Katz, başta tabloyu satmayı reddetmiş, ancak Ocak ayından bu yana sergilenen tabloyu müzeye ödünç vermeyi kabul etmişti.

Yerel medyaya göre eseri satın almaya kararlı olan müze, fonlar, sübvansiyonlar ve Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı'nın katkısıyla 6 milyon Euro topladı ve "Brabant'ın Mona Lisa'sı" olarak adlandırdıkları eser için son 2,6 milyon Euro'yu toplamak üzere bir bağış kampanyası başlattı.

Bu satın alma, müzenin 2016'dan bu yana beş tabloyla genişleyen van Gogh koleksiyonuna eklendi ve şu anda altı tablo daha ödünç alınmış durumda.

Müze ayrıca, 2026 yılında açılacak olan van Gogh Kanadı ile koleksiyonunu geliştirmeye hazırlanıyor.