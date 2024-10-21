Son Dakika... Narin Güran cinayetinde iddianame hazırlandı: Bir numaralı sanık belli oldu

Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde, Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine giden 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamadı. Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de evine 1,5 kilometre mesafede bulunan Eğertutmaz Deresi'nde, bir çuval içerisinde okul çantasıyla birlikte bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Narin’in cinayete kurban gittiği belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde biri başsavcı vekili 4 cumhuriyet savcısının yaptığı titiz soruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ve yengeler Hediye ile Maşallah Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

İddianame hazırlandı

HTS kayıtları, DNA incelemeleri ve diğer tüm deliller savcılığa teslim edilirken, Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Cinayetin çözülmesi adına yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, davanın seyrini belirleyecek önemli ayrıntılar içeriyor.

1 numaralı sanık Salim Güran

Sabah'ın haberine göre cinayetle ilgili iddianamede bir numaralı sanık olarak muhtar amca Salim Güran yer aldı. İddianamenin, mahkemenin kabul etmesinin ardından önümüzdeki günlerde 12'si tutuklu 22 sanığın yargılanmasına ağır ceza mahkemesinde başlanacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından ölü bulunan küçük kızın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Narin'in okul çantasıyla birlikte 1,5 kilometre uzaklıkta çuvala konularak dereye atıldığı belirlendi ve olayın cinayet olduğu kesinleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma sonucu, başsavcı vekili ve 3 savcının dahil olduğu bir ekip, titiz bir inceleme gerçekleştirdi. Toplanan deliller doğrultusunda Narin Güran'ın öldürülmesine dair soruşturma derinleştirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen, aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran, yengeleri Hediye ve Maşallah Güran ile cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada iddianame hazırlandı.