Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ziyareti sonrası konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin doğu illerine yapacağı altı günlük ziyaretler öncesinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı yıllardır hapis tutuldukları Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun eşlik ettiği Özel'in cezaevi ziyareti yaklaşık üç saat sürdü.

Demirtaş ve Mızraklı ile görüşmesinin ardından cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, "Gecikmiş bir ziyaretti" dedi, "Selahattin Demirtaş ile konuşmadan doğudaki altı ile gitmenin bir anlamı olmayacağını" söyledi, "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye demokratikleşmeye önem verecekse, bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın kalın çizilmelidir. Gelecekte iyi şeyler olacaksa kimse kimseyi engellememeli... 86 milyonun çıkarı birlikte gözetilmelidir. Çok kolay bir muhalefet imkanı varken, Sayın Bahçeli'nin bugüne kadar bize ve DEM'e söyledikleri, bunları yapmak varken 'uzatılan el doğrudur' demeye devam ediyoruz. Ancak bu süreci çok yakından ve dikkatle takip ediyoruz.... Herkes kendine göre bir tarif yapıyor. Ben bir tarif yapacak değilim. Bölgeye gideceğim, altı günde altı ili ziyaret edeceğim, döndüğümüzde genel bir değerlendirmede bulunacağım..."

Özel'den çözüm için TBMM vurgusu

CHP Genel Başkanı, ziyaretine dair, "Sayın Demirtaş'la birlikte memleketin neredeyse tüm sorunlarını hızlı hızlı ve son derece kıymetli değerlendirmelerini de Sayın Demirtaş'ın dinleyerek, müzakere ettik... Toplumsal barış için başlangıcın kadın haklarından, çocukların korunmasından başlaması konusunda mutabakatında konuştuk. Elbette adalet konuştuk, adaletsizliği iliklerine kadar yaşayan iki kişi ile birlikte. Elbette ekonomik krizi ve bu ekonomik krizin toplumun en kırılgan kesimlerini nasıl zorladığını konuştuk..." açıklamasını yaptı.

"TBMM'nin odakta olmadığı hiçbir sürecin sonuç almadığını" söyleyen Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile gelecekte de diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

Özel, "Çok yakından takip edeceğimiz bir süreçte Sayın Demirtaş'ın öneminin altını bir kez daha çiziyorum. Herkes başka aktörlere çağrı yapıyor, yapılsın... Asıl olan Türkiye'nin çıkarları için doğru adımın hep beraber atılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda engelleyeceği olmayacaktır. Tarih önünde, gelecekte bu günler hatırlandığında gurur duyacağımız bir pozisyonda olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

Gülen açıklaması: Tehlike geçmedi

CHP lideri ayrıca, ilerleyen günlerde bu tartışmaya odaklanarak "bir sis etkisiyle yoksulluğun, işsizliğin, satın alma gücünün görünmez kılınmasına" izin vermeyeceklerini de vurguladı.

Fethullah Gülen yorumu

Gazetecilerin sorusu üzerine Özel, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne dair de açıklamada bulundu, "tehlike geçmedi" dedi:

"Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi Fethullah Gülen'den başkası değildir. Gerisinde çok acılar, çok kötülükler bıraktı ve gitti. Gittiği yerde hesabını verir. Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı... Türkiye'de belki aktiviteleri görünür değil ama dünyanın dört bir yanındalar... Devletin içine sızıp devletin silahını kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden, onun liderinden bahsediyoruz... Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. Bu tehlike geçti gibi bir düşünceye kimse kapılmasın."

Yenidoğan çetesi: Hastaneler kamulaştırılsın

Açıklamaları sırasında Özgür Özel "yenidoğan çetesi" skandalına karışan hastanelerin kamulaştırılmasını da istedi, Gülen hareketine bağlı kurumlara yönelik uygulamaları hatırlattı:

"Nasıl Türkiye'ye ihanet ediyorlar diye bu Fethullah Gülen cemaatinin bütün hastanelerini kamulaştırıldınız, bundan büyük ihanet mi olur, gelin bu hastaneleri kamulaştırın. Bu hastanelerden hizmet alanları zora sokmadan, devlet hastanesi olarak derhal atamaları yapalım. Hastanesinde bir bebeğin hayatıyla oynayarak zenginleşen ya da bunların yapılmasına engel olamayanlar da görsünler başlarına geleni... Yenidoğan çetesine alan açan bir hastanenin de o hastanenin sahibinin elinde kalmaması lazım."