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MSB'den Fethullah Gülen açıklaması: Vatansız olarak öldü

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar bu şekilde hatırlanacak olması, bu yapının mağdurlarının acısını dindirmese de, vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi açısından ibret vericidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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MSB'den Fethullah Gülen açıklaması: Vatansız olarak öldü
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Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada, "Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

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