Sistem Global’e Mediterra Capital’den ortaklık

KOBİ’ler başta olmak üzere, katma değerli üretim hedefleyen şirketlere büyüme odaklı iş servisleri ve danışmanlık hizmetleri sunan Sistem Global’e, yüksek büyüme potansiyeline sahip Türk şirketlerine yatırım yapan bağımsız bir özel sermaye şirketi Mediterra Capital ortak oluyor. Sistem Global’in bu yatırım ve ortaklık sonrasında, önümüzdeki üç sene boyunca Türkiye’de ve yurtdışında regülasyon teknolojileri (regtech), İK teknolojileri gibi servis entegre teknolojilerine ve ilgili altyapılara yatırımlar ve satın almalar yapması hedefleniyor.

Sistem Global Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ederken; global girişim sermayesi, strateji ve küresel yönetim uygulamaları konularında önemli deneyimleri olan Mediterra ortaklarından Murat Erkurt ve Ali Nalbantoğlu da Sistem Global Yönetim Kurulu’na katılıyor.

Yapılan açıklamada işlemin Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacağı ifade edildi.

Sistem Global 28 yıldır 15 binden fazla şirkete hizmet veriyor

2021 yılından bu yana çalışan sayısını 2 kat, cirosunu 8 kat büyüten Sistem Global, 28 yıldır KOBİ’ler başta olmak üzere 15 binden fazla şirketin sürdürülebilir değer üretimine katkıda bulunuyor. Türkiye’de 10 farklı şehirde, 650’den fazla iç uzmanı ile hizmet veren Sistem Global, uluslararası faaliyetlerini Birleşik Krallık, Almanya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Suudi Arabistan, Kazakistan, Özbekistan ve İtalya’da sürdürüyor.

Sistem Global, Finansal ve Vergi Danışmanlıkları, Mevzuat & Uyum, Globalleşme, Ar-Ge ve Patent alanlarında hizmetleri ve dijital ürünleri ile Türkiye’deki üretim odaklı KOBİ’lerin yarattığı değerleri globale taşımalarına destek olmaktadır.

Sistem Global Kurucu Ortağı Hüseyin Karslıoğlu: “Bizler bu yatırımı Sistem Global için teknoloji, insan kaynağı ve uluslararası marka hedeflerine yönelik bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Sistem Global’in güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi ve bütünleşik KOBİ odaklı ürünleri ile şirketlerin büyüme ve globalleşmelerine yaptığı katkıyı hızlandıracağız. İş ortaklıkları, kanallar, organik büyüme ve satın alımlarla yaygınlığımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

500 milyon Euro varlık yöneten Mediterra, Türkiye’nin önde gelen Özel Sermaye fonlarından

Mediterra Kurucu Ortağı Murat Erkurt, “Halihazırda 500 milyon Euro varlık yöneten, Türkiye’nin en köklü Özel Sermaye fonlarından Mediterra olarak önemli yatırım temalarımızdan biri KOBİ’lerin e-dönüşümü. Sistem Global’in teknoloji odaklı hizmetleriyle KOBİ’lerin e-dönüşümü alanındaki liderliğini daha da güçlendireceğine inancımız tam” dedi.

Mediterra Ortağı Ali Nalbantoğlu ise, “Sistem Global, 165 milyon Euro büyüklüğünü geçmesini beklediğimiz Mediterra Fon 3’ün ilk yatırımı. Yeni fonla birlikte yatırım yapma iştahımız yüksek. Bu işlem Mediterra’nın teknoloji destekli çözümler sunan işletmelere yatırım stratejisinin bir parçası. Şirketin geçmiş yüksek büyüme performansını, satın almalarla destekleyeceğiz” dedi.