HASAN COŞKUN / SAKARYA

Z kuşağının tercihi haline gelen ve gençleri gerçek sınırsız internet ile tanıştıran kampanyalı fiyatlarıyla günden güne büyüyen Ccell 81 ilde hizmet vermeye başladı.

Ccell kurucusu ve Genel Müdürü İbrahim Arabul, herkesi gerçek sınırsız internetle tanıştırmak için yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye'nin 399 TL'den başlayan fiyatlarla taahhütsüz, cayma bedelsiz, sabit telefonsuz tek fiber BTK lisanslı internet servis sağlayıcısı olan Ccell 81 il, 922 ilçe, 32.225 mahalle, 18.254 köyde fiber internet altyapısına sahip herkesi gerçek sınırsız internetle tanıştırıyor. Sektördeki iddiamıza Türkiye'nin en uygun fiyatlı Metro İnternet ve Radyolink İnternet Hizmeti ile de devam edeceğiz.”