Adana Lezzet Festivali kente 3.7 milyar TL katkı sağladı

ADANA / EKONOMİ

Adana Valiliği öncülüğünde Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen festival bu yıl ‘Kökleriyle Adana’ temasıyla yapıldı. Tarım Zirvesi, Adana mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılmasının yanı sıra şef sunumları, söyleşiler, yemek yarışmaları, Michelin yıldızlı şeflerin Adana lezzetlerini yorumladığı etlinlikler, tadım etkinlikleri ile ödüllü festival koşusu katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, gördükleri ilgiden oldukça memnun olduklarını söyledi. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin kente hem ekonomik anlamda hem de tanıtım anlamında büyük katkılar sağladığını aktaran Vali Köşger, “Festival boyunca Adana’mızda otellerdeki 13 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Festivalimizin Tarsus ve Mersin gibi çevre il ve ilçelerdeki otellerin doluluk oranına da etkisi çok yüksek. Sadece bu verilere bakarak bile festivalin ne kadar ilgi gördüğünü anlamak mümkün” dedi. Adana’nın artık gastronomi turizminin önemli bir parçası olduğunu aktaran Vali Köşger, şöyle devam etti:

“Festivali 800 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bu yılki festival; kadim kentimizin zengin mutfak kültürünü, tarihi ve turistik değerlerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda Adana ekonomisine büyük katkı sağladı. Öyle ki hem Adanalı hemşehrilerimiz hem de ülkemizin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin yaptığı harcamalarla birlikte toplam 3.7 milyar TL’lik bir ekonomik değerden bahsedebiliriz. Bunun dışında sosyal medya, yazılı ve görsel basında çıkan haber eş değerlerinin çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Bu tanıtım çalışmaları da önümüzdeki dönemlerde Adana turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Biraz önce de değindiğim gibi şehrimiz yemek kültürüyle gastronomi turizminde önemli bir marka değeri. Adana, Hatay, Gaziantep eksenli Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa’nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hususta bölge belediye başkanlarımızın da destekleri büyük. Ben onlara da verdikleri bu destek için teşekkür ediyorum.”

Merkez Park’taki alanda 76 stantta satış yapıldığını, 48 kadın kooperatif standı ile 13 belediye standının yer aldığını ifade eden Vali Köşger, “Adana sadece kebaptan ibaret olmayan bir şehir ama Adana deyince de akla ilk gelen lezzetler tabi ki kebabı ve kebabın yanında olmazsa olmaz şalgamı. Bu sene festivalimizde yaklaşık olarak 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketildi” bilgisini verdi.