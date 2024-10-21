'Elektrolizör yatırımları hızla artıyor, Türkiye ise mevzuat oluşturma aşamasında'

İZMİR / EKONOMİ

Dünyada geçen yıl tüketilen hidrojenin sadece yüzde 4’ünün yeşil hidrojenden oluştuğunu dile getiren TEKSİS İleri Teknojiler’in Genel Müdürü Hüseyin Devrim, “520 Gigavat’a (GW) ulaşan global elektroliz kapasitesi ile yeşil hidrojen üretimi büyük ivme ile artıyor. 2030 yılında, bugünkü üretimin beş katına ulaşılması öngörülüyor. Bu, güneş enerjisinin en hızlı genişleme aşamalarında yaşadığı büyümenin bile çok üzerinde” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) öngörülerinde, yenilenebilir elektrikten üretilen düşük emisyonlu yeşil hidrojen üretim maliyetinin 2030 yılına kadar bugünkü değerin yarısına düşeceğinin görüldüğü bilgisini veren Devrim, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’na göre ülkemizin elektrolizör kapasitesinin 2030 yılında 2 GW, 2035 yılında ise 5 GW’a ulaşması hedefleniyor. Bu hedeflerimiz potansiyelimizin çok altında olsa da, kamu otoritesinin bunu tüm dünyaya ilan etmesini memnuniyetle karşıladık. Ancak iki yıldır bir mevzuat düzenlemesi yapamadık. Buna karşılık geçen iki yıl, dünyanın büyük bir hızla yol aldığı dönem olarak geride kaldı” diye konuştu.

Yeşil hidrojenin bir enerji türü olarak değil, küresel bir ihtiyaç olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Devrim, “Üretime, taşımaya, dağıtıma, boru hatlarına, nihai kullanıma, hidrojenle çalışan araçlara, dolum istasyonlarına ve onların altyapılarına yatırım gerekiyor. Türkiye’nin bugün uzak bir hayal gibi görünen enerji ihraç eden ülke olmasının tek anahtarı yeşil hidrojendedir” dedi.

Otomotiv sektöründe küresel ölçekte hidrojen kullanımında katlamalı artışlar yaşandığını vurgulayan Devrim, 2023 sonunda dünya genelinde 1063’e ulaşan hidrojen dolum istasyonlarının üçte birinden fazlasının Avrupa ülkelerinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Özel finansman ve teşvik sistemi uygulanmalı

Yeşil hidrojen yatırımcısının kamudan beklentilerini sıralayan Devrim, “2035 yılına kadar en 5 milyar dolarlık elektrolizör yatırımın hayata geçmesi için mevzuat oluşumuna ilişkin belirsizlikler süratle kaldırılmalı. Yerli elektrolizör üretimine özel finansman ve teşvik sistemi uygulanmalı. Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’nda açıklanan büyük hedefler için kamu otoritelerinin de yer alacağı ‘Yeşil Hidrojen Kümesi’ kurulmalı” ifadelerini kullandı.