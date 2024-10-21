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Enhancer Projesi Gaziantepli firmaları uluslararası şirketlerle bir araya getiriyor

Girişimcilere büyümenin ve gelişmenin kapılarını açan Enhancer Projesi, iş dünyası buluşmaları ile tedarikçileri uluslararası firmalarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi
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Enhancer Projesi Gaziantepli firmaları uluslararası şirketlerle bir araya getiriyor
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GAZİANTEP

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin iyileştirilmesi (ENHANCER)” projesi kapsamında 5 Kasım tarihinde Gaziantep Shimall Deluxe Otel’de düzenlenecek olan İş Dünyası Buluşması gıda ve tarım, kağıt, kimya, ambalaj ve paketleme, plastik, ilaç, perakende, tekstil ve makine sektörlerinde alıcı ve tedarikçi firmaları bir araya getiriyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, Arap Emirliklerinden Albaraka Food, Azerbaycan’dan, Babek, Balakan, Master Food ve Merano, Bahreyn’den Chtaura, Fransa’dan RNC ve UKREXPORT, Çek Cumhuriyetinden Best Foods, Hollanda’dan Maya Gold, Katar’dan Mark and Save, Pakistan’dan Balouch Food, İngiltere’den IFOOD, Tsars Caviar, Suudi Arabistan’dan Bridge, Goody ve Gulfwest, Ürdün’den Almoaserah, aynı zamanda Abdi İbrahim İlaç A.Ş., Ali Raif İlaç A.Ş.,  Hepsiburada, Humanis İlaç A.Ş., Medea Analitik, Metro, Nobel İlaç A.Ş., Santa Farma İlaç San. A.Ş., ve Trendyol firmaları alıcı olarak tedarikçilerle buluşacak.

Prof. Dr. Emre Alkin’in konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası’nın destekleri ile satıcı ve tedarikçi firmalar 30’u uluslararası toplam 40 alıcı firma ile birebir görüşmeler gerçekleştirecek ve yeni iş birliklilerinin kapıları açılacak.

 

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