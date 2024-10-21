Türk sanayiciler Kıbrıs’ta yatırım yapmak için beklemede

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ni (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve Turizm Koordinatörü Kazım Türkan’ı bölgede ağırladı. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gezildiği görüşmede bölgede yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin’in sanayi gücünü her zaman üst seviyelerde tutmayı amaçladıklarını vurguladı. Bunun yanında eğitime de büyük önem verdiklerinin altını çizen Tekli, üreten ve eğiten bir yapıya sahip olduklarına dikkat çekti.

“Sonuç iki devletin mevzuatlarına uygun olmalı”

Geride kalan aylarda KKTC’de bir dizi ziyarette bulunduklarını anımsatan Başkan Tekli, “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bir mevzuat güncellenmesi bekleniyor. Akabinde Güvercinlik bölgesinde 100 hektar alan üzerine organize sanayi bölgesi yatırımı için tekrar görüşmelerimiz olacak. Görüşmeler sonrasında çıkacak sonucun her iki devletin mevzuatlarına uygun olması gerekiyor. Sanayi Bakanlığımızın izin vermesi durumunda sanayicilerimiz, KKTC’ye yatırım yapmaya sıcak bakıyor” dedi.