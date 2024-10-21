MODER Otomotiv Festivali başladı

MERSİN / EKONOMİ

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde organize edilen festivalin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu ile STK başkanları ve davetliler katıldı. 2010 yılından bu yana düzenlenen Otomotiv Festivali’nin güç birliği adına önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken MODER Başkanı Ziya Çokgünlü, otomotiv sektörünün Mersin için önde gelen bir yatırım alanı olduğuna işaret etti. Festivale katılım sağlayan firmaların kayda değer girişim ve yatırımlarla ekonomiye büyük katkı verdiğinin altını çizen Çokgünlü, “Bu anlamda 17 yaşına giren MODER, ciddi ve etkili bir güç birliğidir. Ticari olarak birbirinin rakibi gibi görünen kıymetli iş insanlarının bir araya gelmesi ve dernek çatımız altında güç birliği yaparak böyle etkinlikler düzenlemesi örneğine az rastlanan bir durumdur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise kentte 350 binden fazla trafiğe kayıtlı aracın bulunduğunu bildirerek, ulaşım altyapısındaki kalitenin güçlendirilmesi için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

Pazar akşamı sona eriyor

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Alanda stant kuran otomotiv firmaları en yeni modelleri sergiliyor. Bunun yanında çeşitli eğlence imkânlarının bulunduğu festival alanında, trafik ekipleri de bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Festival 20 Ekim akşam saat 22.00’de son bulacak.