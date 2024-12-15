Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Avrupa’dan ödül

ADANA/EKONOMİ

Bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, Türkiye Belediyeler Birliği’nin merkez ofisinde düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verildi. Adana Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli teslim aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuyla ilgili açıklamasında “Çalışmalarımızın Avrupa Konseyi tarafından takdir görmesi, bağımsız jüri tarafından ödüllendirilmesi büyük mutluluk. Bu ödül, Adana’nın iyi yönetişim standartlarına uygun bir belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların uluslararası platformda kabul gördüğünü göstermektedir. Bu önemli başarı, Adana ve kent için büyük bir gurur kaynağıdır. Adana’mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Değerlendirme 12 iyi yönetişim ilkesine göre yapıldı

Avrupa Konseyi, yerel düzeyde iyi yönetişim ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla 26 Mart 2008’de ‘Yerel Düzeyde Yenilikçilik ve İyi Yönetişim Stratejisini kabul etti. Bu strateji çerçevesinde geliştirilen ELoGE Ödülü, kamu yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve yenilikçilik gibi 12 iyi yönetişim ilkesini temel alıyor.