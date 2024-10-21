İZTO Başkanı Özgener: İzmir, sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesi için ideal

İZMİR / EKONOMİ

Firmaların e-ticaret operasyon süreçlerini yönetebilecek personel istihdamına yönelik giderlerin Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesinin yararlı olacağını ifade eden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “Ülkemizde ve özellikle İzmir'de ‘sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesi’ kurulmasının büyük bir fırsat yaratır. Bu bölgenin, gümrük ve vergi süreçlerinde kolaylık sağlayan, uçtan uca lojistik çözümleri sunan ve hedef pazarlara özel ödeme sistemleri ile donatılan ‘tek durak e-ticaret merkezi’ olabileceğini düşünüyoruz. İzmir, sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesi için en ideal şehirlerden biri. Böyle bir merkezin kentimizde kurulmasının, sadece yerel anlamda değil, kentimiz hinterlandına da büyük bir ivme kazandırarak ülkemizi dünya çapında e-ticaretin sayılı merkezlerinden biri haline getirebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Dijital dönüşümün en önemli unsurları arasında yer alan yapay zekâ, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamaların, firmaların ileri teknoloji üretimi ve ihracatına katkı sağladığını dile getiren Özgener, “Yazılım, donanım ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda yatırımları kolaylaştıracak ve tetikleyecek teşviklerin sunulması gerektiğine inanıyoruz. Böylece, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda yenilikçi çözümler üreten bir ekosistemin ortaya çıkacağını düşünüyoruz” dedi.