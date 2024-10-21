Elektrikli otomobil pazarını şarj istasyonları büyütüyor

GAZİANTEP

Elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz eylül ayında dünyada 1.7 milyon elektrikli otomobil satışıyla rekor kırılırken EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses bu rekorda her geçen gün kapsama alanı genişleyen şarj altyapısının etkili olduğunu söyledi. Şenses “1.7 milyon elektrikli araç satışı ile yeni bir rekora imza atılması, küresel elektrifikasyon sürecinin hızlandığını gösteriyor” dedi.

Altyapı genişliyor

Şenses “Bu rekor, Çin’in liderliğiyle gerçekleşirken, Avrupa ve Kuzey Amerika da önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de de elektrikli araç ekosisteminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici. Ülkemizde, 2023 başında 14 bin 896 olan elektrikli araç sayısının Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 130 bin seviyesine yükselmesi ve aynı dönemde şarj noktalarının hızla artması, sektörün ne denli dinamik bir gelişim gösterdiğini gözler önüne seriyor. Bu büyümeyi destekleyen en önemli unsur ise, elektrikli araç kullanıcılarına sunulan şarj altyapısının genişletilmesidir” diye konuştu.

Soket 24 bini aştı

Şenses Türkiye’deki şarj altyapısıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Mevcutta Türkiye’de AC/DC toplam soket sayısı 24 bin 160’a ulaşmıştır. EPDK’nın 2024 tarihli projeksiyonlarına göre, Türkiye’de elektrikli araç sayısının 2025 yılı itibarıyla 202 binden 361 bine kadar çıkabileceği öngörülmektedir. Şarj noktası (soket) projeksiyonlarında ise 2025 yılında düşük senaryoda 34 bin 278, yüksek senaryoda ise toplam 61 bin 897 şarj noktasıyla önemli bir altyapı gelişimi öngörülmektedir. Bu tahminler, Türkiye’nin elektrikli araç ekosistemine yönelik altyapısının hızla genişlediğini ve elektrifikasyonun ulaştırma sektöründeki rolünün giderek arttığını gösteriyor.”

"Çalışmalarımız hızlandı"

Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirket olarak, enerji verimliliği ve karbon ayak izi azaltma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için şarj ağı hizmetlerimizi sürekli olarak genişlettiklerini belirten Şenses “Elektrikli araçların şarj hizmeti, sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin temel taşlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, şarj noktalarımızı her geçen gün daha erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yeni otoyola ilk şarj

Araç sahiplerinin taleplerini dikkate alarak doğa dostu ulaşımın kesintiye uğramaması için şarj istasyonu olmayan rotalarda her gün yeni istasyonlar açtıklarını dile getiren Şenses en son açılışın geçen hafta yapılan Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki ilk istasyonu da kendilerinin açtığını dile getirdi. Şenses Türkiye'nin tamamını kapsama hedefine doğru hızla ilerlediklerini belirtti.