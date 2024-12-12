Ulusal Pamuk Konseyi’nin yeni başkanı Fevzi Çondur oldu

İZMİR / EKONOMİ

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) 15. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Pamuk sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren toplantıda, sektörün geleceğine yön verecek önemli kararlar alınırken, yeni dönem başkanlık seçimleri yapıldı. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tek liste ile katıldığı oylamada konsey üyelerinin oy birliğiyle Ulusal Pamuk Konseyi Başkanlığı’na seçildi.

Türk pamuk sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, sektörün sürdürülebilirliği için özveriyle çalışacaklarının altını çizen Çondur, "Pamuk, sadece bir tarım ürünü değil, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik bir role sahip stratejik bir değer. Bu bilinçle, sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırarak, üreticilerden sanayicilere kadar tüm sektör temsilcilerinin ortak menfaatlerini gözeten projeleri hayata geçireceğiz. Türk pamuğunu uluslararası pazarlarda hak ettiği konuma taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız. Bu vesileyle, görev süresi boyunca pamuk sektörüne değerli katkılar sağlayan ve önemli çalışmalara imza atan Yönetim Kurulu Başkanımız Bertan Balçık’a ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dönem çalışmaları kapsamında, pamuk sektöründe sürdürülebilirlik, üretim standartlarının artırılması, iç ve dış pazarlardaki rekabet gücünün geliştirilmesi gibi temel konuların ele alınması kararlaştırıldı.