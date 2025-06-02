Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği tesciliyle taçlandı

AYDIN / EKONOMİ



Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde PDO-TR-02989 referans numarasıyla Avrupa Birliği'ne menşe adı koruması kapsamında başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 2 Haziran 2025 tarihi itibariyle L 2025 /1066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Türkiye’den Avrupa Birliği’nde tescil edilen 33. ürün oldu.

Aydın’a özgü tarımsal ürünlerin markalaşması konusunda yürüttükleri çalışmaların her zaman somut ve başarılı sonuçlar verdiğini vurgulayan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “AB nezdinde ve Türkiye genelinde yapılan coğrafi işaret başvurularında örnek gösterilen çalışmalara imza attık. Aydın’ın tarımsal değerlerini uluslararası pazarda tanıtma ve koruma hedefiyle AB coğrafi işaret çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytini’nin AB’de tescilini sağlayarak önemli başarılara imza attık. Şimdi de Aydın Çam Fıstığı’nın AB tescilini gerçekleştirerek bu alandaki örnek çalışmalara bir yenisini ekledik” dedi.

ATB’nin menşe adıyla en fazla coğrafi işaret tesciline sahip kurumlar arasında ilk sırada yer aldığını anlatan Çondur, “Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucu. AB coğrafi işaret tescili, ürünlerin kalitesi ve kökenine dair uluslararası düzeyde bir güvence sunuyor. Bu tesciller aynı zamanda ürünlerin marka değerini yükseltiyor ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırıyor. Borsa olarak, tescil edilen ürünlerin katma değerini artırarak hem bilinirliğini yaygınlaştırıyor hem de bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.







Aydın Çam Fıstığı



Fıstık çamlarının kozalaklarının hasat edildikten sonra kabuğundan ayrılan ve zarından temizlenen, rengi açık-koyu krem, ucu çok sivri, sivri ucu kirli sarıya yakın ve az dolgun gövdeli bir meyve olan Aydın Çam Fıstığı, kabuksuz olarak piyasaya sunuluyor.