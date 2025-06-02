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MERYAD, birlik ve beraberliğini güçlendirecek

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin İpek, birlik ve beraberliği ön planda tutan bir STK olmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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MERYAD, birlik ve beraberliğini güçlendirecek
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MERSİN/EKONOMİ

MERYAD yönetimi ve üyeleri kahvaltı etkinliğinde buluştu. Burada konuşan MERYAD Başkanı Hasan Hüseyin İpek, derneği bir aile olarak gördüklerini belirterek, “Bu organizasyonla birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Çok değerli ve nitelikli iş insanlarının olduğu bir STK olmanın gururunu yaşıyoruz. MERYAD bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberliği her zaman ön planda tutan bir dernek olmaya devam edecektir” dedi.

MERYAD Onursal Başkanı Coşkun Doğmuş ise “MERYAD her geçen gün gücüne güç katan, Mersin için önemli bir yere sahip olan bir dernektir. Üyelerimizin her biri kentimize katma değer sağlayan iş insanlarıdır. Bugün birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bundan sonraki süreçte de bu birliktelik artarak devam edecektir” diye konuştu.

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