GTO Başkanı Aslantaş, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan 2025 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Aslantaş, açıklanan verilerin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve sürdürülebilir kalkınma hedefine olan kararlılığını açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Küresel ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin üst üste 19. çeyrekte de büyüme göstermesinin, makroekonomik istikrar açısından son derece önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Aslantaş, “Yüzde 2’lik büyüme oranı, üretim, yatırım ve ihracatın istikrarlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor. Milli gelirimizin 1 trilyon 371 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşması ise bu başarının somut bir yansımasıdır” dedi.

Cari işlemler dengesindeki iyileşme, yatırımların büyümeye katkısı ve işsizlik oranının %8,2’ye gerilemesi gibi göstergelerin ekonominin hem iç hem dış dinamiklerde sağlıklı bir seyir izlediğini gösterdiğine dikkat çeken GTO Başkanı, bu olumlu tablonun sürdürülebilmesi adına Gebze Ticaret Odası olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Aslantaş, “Bölgemizdeki sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve tüm üyelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması ve küresel pazarlardaki payının artırılması noktasında üyelerimizi desteklemeyi bir görev kabul ediyoruz” diye konuştu.

Bölgesel üretim gücünün küresel pazarlara taşınması amacıyla her türlü iş birliğine ve projeye açık olduklarını vurgulayan Aslantaş, “İhracat odaklı büyümenin tüm paydaşlarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz” ifadelerini kullandı.