Türk mobilya sektörü ABD’ye 1 milyar dolar ihracat hedefi koydu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin ABD’ye mobilya ihracatımız son 10 yılda yaklaşık 4 kat artarak 85 milyon dolardan 336 milyon dolara yükseldiğini paylaşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi 2023 yılında 33,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 100 milyar dolara çıkarma hedefi iki ülke hükümetlerinin karşılıklı görüşmelerinde ortaya konulmuş durumda. Mevcut dış ticaret hacminin 3 katına çıkacağı ortamda Türk mobilya sektörü olarak ABD’ye mobilya ihracatımızın 1 milyar dolara çıkması için çaba gösteriyoruz. NeoCon Show’a katılım bu hedefe ulaşmada itici güç olacak” diye konuştu.

Türk mobilyası ABD’ye yüzde 45 daha katma değerli ihraç ediliyor

Türkiye’nin mobilya ihraç fiyatının kilogram ortalama ihraç fiyatının 3,26 dolar olduğunu kaydeden Gürle, sözlerini şöyle tamamladı: “Türk mobilya sektörü olarak ABD’ye yüzde 45 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz. ABD’ye mobilya ihracatında ortalama ihraç fiyatımız 4,7 dolar. Bu yönden de ABD pazarı güçlü kasımız. Bu yönümüzü güçlendirecek adımları önümüzdeki yıllarda da atmaya devam edeceğiz.”

Güngör: ABD pazarında uzun vadeli yatırımlar yapabileceğiz

NeoCon Show Fuarı’nda yer almalarının Türk mobilya üreticilerinin ABD pazarında daha fazla yer edinmelerine ve uzun vadeli yatırımlar yapmalarına olanak tanıyacağına inandıklarını bu amaçla Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenleme kararı aldıklarını vurgulayan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, ABD’nin ithal ettiği mobilyalar arasında ahşap mobilyalar, döşemeli mobilyalar, ofis mobilyaları, açık alan ve ortak çalışma mobilyaları, sağlık mobilyaları, otel mobilyaları, eğitim mobilyaları, kamusal alan mobilyaları ve yatakların önemli bir yer tuttuğu bilgisini paylaştı.