Prens 3 .Sezon için beklenen duyuru geldi: Çok yakında

BluTV’nin sevilen dizisi Prens için yeni sezon duyurusu geldi. Başrollerinde Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ve birçok ismin yer aldığı komedi dizisinin üçüncü sezon duyurusu yapıldı.

BluTV’nin sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda kısa bir tanıtım videosu paylaşılırken, ‘Çok yakında’ ifadeleri kullanıldı.

PRENS 3. SEZON ÇOK YAKINDA GELİYOR

Net bir tarih açıklanmasa da Prens 3. sezonun çok yakında geleceği, hayranları şimdiden heyecanlandırdı. İlk iki sezonunda epey beğeni toplayan dizi, 3. sezonunda da birbirinden komik sahneleriyle izleyicileri kahkahaya boğacak.

Prens, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, genel olarak kimse tarafından sevilmeyen, kimsenin umrunda olmayan bir ülke olan Bongomia’nın Prens’inin başına gelen olayları konu ediyor.