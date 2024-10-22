  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Prens 3 .Sezon için beklenen duyuru geldi: Çok yakında
Takip Et

Prens 3 .Sezon için beklenen duyuru geldi: Çok yakında

İlk iki sezonuyla izleyicileri hayran bırakan Prens dizisi için 3. sezon duyurusu geldi. Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonu BluTV tarafından duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prens 3 .Sezon için beklenen duyuru geldi: Çok yakında
Takip Et

BluTV’nin sevilen dizisi Prens için yeni sezon duyurusu geldi. Başrollerinde Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ve birçok ismin yer aldığı komedi dizisinin üçüncü sezon duyurusu yapıldı.

BluTV’nin sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda kısa bir tanıtım videosu paylaşılırken, ‘Çok yakında’ ifadeleri kullanıldı.

PRENS 3. SEZON ÇOK YAKINDA GELİYOR

Net bir tarih açıklanmasa da Prens 3. sezonun çok yakında geleceği, hayranları şimdiden heyecanlandırdı. İlk iki sezonunda epey beğeni toplayan dizi, 3. sezonunda da birbirinden komik sahneleriyle izleyicileri kahkahaya boğacak.

Prens, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, genel olarak kimse tarafından sevilmeyen, kimsenin umrunda olmayan bir ülke olan Bongomia’nın Prens’inin başına gelen olayları konu ediyor.

Kültür-Sanat
Amida Höyük'te 10 bin yıldır yaşamın sürdüğünü netleştiren keşif: Silindirik mühür bulundu
Amida Höyük'te 10 bin yıldır yaşamın sürdüğünü netleştiren keşif: Silindirik mühür bulundu
Oyuncu Suphi Tekniker'in cenaze programı belli oldu
Oyuncu Suphi Tekniker'in cenaze programı belli oldu
Rekor fiyat! Van Gogh tablosu 8,5 milyon Euro'ya satıldı
Rekor fiyat! Van Gogh tablosu 8,5 milyon Euro'ya satıldı
Önce paylaştı, sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki topladı: İşte o yazı
Önce paylaştı, sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki topladı: İşte o yazı
Netflix, gerçek hayat hikayelerinden kazandığını davalara yatırıyor
Netflix, gerçek hayat hikayelerinden kazandığını davalara yatırıyor
Robotun yaptığı tablo ilk kez açık artırmada! Müzayede tarihe geçecek
Robotun yaptığı tablo ilk kez açık artırmada! Müzayede tarihe geçecek