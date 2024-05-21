Cem Yılmaz duyurdu: GORA'nın devam filmi geliyor
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, GORA'nın devam filminin çekileceğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 2004'te yayınlanan GORA filminin devamının 20 sene sonra vizyona gireceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix'i etiketleyen Cem Yılmaz, "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem 20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerine yer verdi.
Yılmaz'ın paylaştığı afişte "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı.
GORA'nın devam hikayelerine sahip AROG 2008'de, Arif V 216'yı ise 2018'de gösterime girmişti.
Üzgünüm,daha fazla bekleyemem 🌟@netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet ! pic.twitter.com/f11NVLYcCC— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2024