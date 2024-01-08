Elif Dürüst Kosta Rika'da trafik kazası geçirdi

Yer aldığı sosyal projelerle adından söz ettiren Elif Dürüst, Noel tatilini ABD’de yaşayan kızı ve dostlarıyla geçirmek üzere Kosta Rika’ya gitti. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Elif Dürüst, burada ATV aracıyla kaza geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Dürüst’ün bacağında ve kafatasında kırıklar tespit edildi. Bacağındaki kırıklar nedeniyle ameliyata alınan Elif Dürüst’ün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Sürekli müşahede altında olan Dürüst’ün henüz hastaneden çıkmasına da, Türkiye’ye getirilmesine de izin verilmiyor.

Elif Dürüst kimdir?

Babası iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst, annesi ev hanımı Gül Dürüst olan Elif Dürüst, yer aldığı sosyal projelerle adından söz ettiren bir isim. Kosta Rika'da geçirdiği trafik kazasının ardından Elif Dürüst'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Elif Dürüst kimdir?

Elif Dürüst, 1970’te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst, annesi ev hanımı Gül Dürüst‘tür. İlkokulu Özel Kalamış İlkokulu’nda ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion‘da tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü‘nü bitirdi.

1996 yılında Habitat II projelerinde yer aldı. 2005 yılında Newport University’de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji yüksek lisansına başlayan Elif Dürüst, 2007 yılında İstanbul’da Aralık Derneği‘ni kurdu. 2007 yılından günümüze, kurucu ve başkan olarak birçok sosyal projede yer aldı. Psikoloji ve davranış bilimleri üzerine yüksek lisans yaptı.