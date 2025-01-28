İstanbul Havalimanı’nında “İGA’nın Yüzleri - Bastığım Yerdeyim” sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu küresel bir aktarma merkezi.

Sergi, 30 Nisan 2025’e kadar ziyaret edilebilir

İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri tarafından hayata geçirilen “İGA’nın Yüzleri-Bastığım Yerdeyim – The Faces of iGA / I Am Where I Stand” adlı fotoğraf sergisi Dış Hatlar gidiş katı arındırılmış salon İGA ART Galeri A-B iskelesinde gezilebiliniyor. Sergideki her bir portre, dünyanın çeşitli yerlerine uzanan umut, heyecan ve keşif dolu anıların bir yansıması olarak tanımlanıyor. Bugün açılan sergi Prof. Dr. Gülveli Kaya üstlenirken, sergi 30 Nisan 2025’e kadar gezilebilecek. İGA İstanbul Havalimanı’nda, kültür ve sanata ayrı bir yer ayırdıkları için gururlu olduklarını vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen şu ifadelerde bulundu:

“Yoğun yolcu trafiğimizle, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin farklı kültürel geçmişlerinden doğan çeşitli ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz benzersiz hizmetlerle yolcu memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Bu amacımız doğrultusunda, sanata açtığımız yer, misafirlerimizle ilişkimize estetik ve duygusal bir boyut katıyor. Ayrıca misafirlerimizi sanatın iyileştirici ve barışçıl gücüyle buluşturmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum.”

““İGA’nın Yüzleri / Bastığım Yerdeyim – The Faces of iGA / I Am Where I Stand” sergisiyle İGA İstanbul Havalimanı’nın yalnızca mesafeleri aşanları değil, aynı zamanda farklı kültürleri de bir araya getirdiğini bir kez daha görünür hale getirdiğini belirten Bilgen, İGA ART Galeri’deki sergide her biri kendi hikâyesini anlatan portrelerin, ziyaretçilerini çok kültürlü ve yeni rotaların heyecanıyla dolu bir yolculuğa davet ettiğini ifade etti.