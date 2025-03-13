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Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
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Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
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Kardeş Payı’nda canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan, Şinasi Yurtsever hayranlarını üzdü. 51 yaşındaki oyuncu mide kanseriyle olan savaşını kaybetti.

Acı haberi Cem Yılmaz duyurdu

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diledi. Yılmaz paylaşımında "Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun.Sevenlerine,tüm dostlarına sabır diliyorum.Allah rahmet eylesin.Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağolsun." dedi. 

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 Şinasi Yurtsever kimdir?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.

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