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Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı

Kardeş Payı’nda canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan, Şinasi Yurtsever'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Yurtsever'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı
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Kardeş Payı’nda canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan, Şinasi Yurtsever hayranlarını üzdü. 51 yaşındaki oyuncu mide kanseriyle olan savaşını kaybetti.

"Güzel Dostluklar"

Uzun süredir dizi ve film sektöründe birçok farklı yapımda rol alan Şinasi Yurtsever, son olarak sosyal medyadan kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Bozkur ve Engin Günaydın ile yer aldığı fotoğrafı paylaşarak ""Güzel Dostluklar" notu düşmüştü.

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