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Nihal Candan hayatını kaybetti

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Nihal Candan hayatını kaybetti
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29 kiloya düşüp fenalaşarak hastaneye kaldırılan, birkaç kez yoğun bakıma alınsa da yoğun bakımı sürecini reddeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya kadar inmişti.

Kalbinin ikinci kez durduğu öğrenilen Nihal Candan, hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın ölüm haberini Sıla Doğu duyurdu.

Nihal Candan kimdir?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin’de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan’ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

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