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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı! İşte o anlar... (Video)

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Emre’nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı! İşte o anlar... (Video)
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Usta Sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı’ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi.

Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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