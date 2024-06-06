'Peaky Blinders'ın filmi geliyor: Netflix'te yayınlanacak
Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı 'Peaky Blinders' dizisinin filmi çekiliyor. Film Netflix'te yayınlanacak.
"Oppenheimer" filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu Cillian Murhpy, 'Peaky Blinders'daki Thomas Shelby rolüne geri dönüyor. Film, dizinin dijitaldeki yayıncısı Netflix'te ekrana gelecek.
Deadline'ın haberine göre, dizinin yaratıcısı Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı filmin çekimleri bu yıl içinde başlayacak. Henüz adı belli olmayan filmin yönetmenliğini Tom Harper üstleniyor.
Filmin konusu ve oyuncu kadrosu henüz bilinmiyor.
Başrollerinde Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neillve Tom Hardy gibi isimlerin yer aldığı, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan dizi, Peaky Blinders adlı suç çetesinin I. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasındaki maceralarını konu ediyor.
Thomas Shelby'nin emriyle: Cillian Murphy ile Peaky Blinders filmi geliyor. pic.twitter.com/GHSvr3kJam— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 5, 2024