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Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu

80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Ressam Nedim Celkan evinde ölü bulundu
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İskele Mahallesi'nde yaşayan Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.

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