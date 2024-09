Ressam, yazar ve yönetmen Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti... Mehmet Güleryüz kimdir?

Ressam, yazar, yönetmen kimlikleriyle çağdaş Türk sanatının en önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Paris'te hayatını kaybetti.

Mehmet Güleryüz, sanat yaşamı boyunca birçok önemli sergiye imza attı ve eserleri uluslararası alanda da büyük ilgi gördü.

Mehmet Güleryüz kimdir?

Mehmet Güleryüz, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. 1958 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi ve 1966 yılında birincilikle mezun oldu. Akademide okurken oyunculuk eğitimi de aldı, çeşitli oyuncu stüdyolarında ve önemli amatör tiyatrolarda yer aldı. 1963 yılında Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

Güleryüz, 1963 yılında çizimlerden oluşan ilk kişisel resim sergisini açtı. 1970-1975 yılları arasında Paris'te devlet bursuyla resim ve litografi alanında ileri eğitim aldı ve 1971 yılında Pont des Arts'ta ilk heykellerini ve performansını yarattı. Bu dönemde ayrıca Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1971), Galerie Luszpinski, Paris (1972), Galerie Philippe Demay, Paris (1974), Galerie Graffiti, Rouen (1974) ve Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan'da (1974) sergiler düzenledi.

1975-1980 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde ders verdi; 1980'de bu görevinden istifa etti ve 1984'e kadar New York'a yerleşti. Bu dönemdeki sergiler arasında Galerie Shlesinger – Boissanté, New York (1981), Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1980 ve 1984), Galerie 2016, Brüksel (1984 ve 1987) yer alır.

1985 yılında İstanbul'a dönen Güleryüz, Bilsak'ta kendi adını taşıyan bir atölyede sanat eğitimi verdi. Bu uygulama 2000 yılına kadar devam etti.

Güleryüz 1986 yılında “Kalın” adlı sanat dergisini yayınlamaya başladı; 1988 yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Galeri Nev İstanbul tarafından düzenlenen ve Nan Freeman’ın yazdığı bir kitap eşliğinde 25. yıl retrospektifini açtı. Bunu 1990 yılında yine Galeri Nev tarafından düzenlenen Ankara Ulusal Resim ve Heykel Müzesi’ndeki bir sergi izledi.

1989-1992 yılları arasında Türkiye Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucu başkanlığını yürüten Güleryüz, 1990-1995 yılları arasında Votre Beauté dergisinde "Güleryüz'le Söyleşiler" başlıklı bir söyleşi köşesi yayınladı.

Güleryüz, 1995 yılında Bosna'ya 'Bosna İçin İnsanlık' girişimi kapsamında Bosna'yı ziyaret etti. 1998-2001 yılları arasında tiyatro eğitimini tekrar gözden geçirdi ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor adlı üç kişilik oyunda Pepino karakterini canlandırdı. Oyun daha sonra Duisburg ve Düsseldorf'ta turneye çıktı.

Güleryüz, 2000 yılında yeniden Türkiye Güzel Sanatlar Derneği Başkanlığına seçildi, 2001 yılında IAA Doğu Avrupa Başkanlığına seçildi, birleşmenin ardından Birleşik Avrupa Dönem Başkanlığı Başkan Yardımcılığına ve IAA Dünya Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Güleryüz, 40 yıllık çizim retrospektif sergisini 2003 yılında İstanbul Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi'nde gerçekleştirdi.

2003-2005 yılları arasında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Karma Sanatlar Ana Sanat Dalı'nda ders verdi.

Güleryüz, 2005 yılında IAA'nın Avrupa Genel Kurulu'nu düzenledi, ayrıca Pekin'de gerçekleştirilen 16. IAA Dünya Genel Kurulu'na ve 2. Pekin Bienali'ne IAA Dünya Yönetim Kurulu üyesi olarak katıldı.

2007 yılında İstanbul Yapı Kredi Kazım Taşkent Galeri’de “Buradan Oraya” retrospektif ve heykel sergisini ; 2008 yılında Ankara Galeri Nev’de “ Elli Yıl Sanat ” sergisini gerçekleştirdi ve bu sergiye Nan Freeman’ın ikinci kitabı eşlik etti. 50. Yıl retrospektif sergisi Ocak 2009’da İş Bankası’nın katkısıyla Kibele Sanat Galerisi’nde gerçekleşti ve bu sergiye Wendy Shaw’ın yazdığı bir kitap eşlik etti. 2009 yılında Mardin Çağdaş Sanat Bienali’ne ve 9. Uluslararası Şanghay Çağdaş Sanat Fuarı’na ve Contemporary İstanbul '09’a katıldı.

2010 yılında Galeri Merkur’de “Bile Bile” ve Arte İstanbul’da “Desen de” adlı 2 sergi gerçekleştirdi. İstanbul merkezli Açık Radyo’nun 10. yılı için yayınlanan “Açık Kitap”ın 150 özel edisyonunun kapağı Mehmet Güleryüz tarafından elle çizildi ve her kapakta farklı bir tasarım yer aldı. 2011 yılında Dubai, Hong Kong, Basel Scope, Marakeş Sanat Fuarı ve Contemporary İstanbul gibi uluslararası fuarlara katıldı. 2012 yılında Viennafair’e katıldı ve Contemporary İstanbul’da The Empire Project galerisiyle yer aldı. Ankara’daki M1886 Galeri’de Edge of the Line adlı kişisel sergisinde eski ve yeni kağıt ve tuval üzerine çizimlerden oluşan bir koleksiyon ile önemli bir heykel çalışması yer aldı. “Gözlerim Açık” adlı kişisel sergisi Mart 2013’te Empire Project’te gerçekleşti ve aynı yılın Kasım ayında Contemporary İstanbul’da büyük ilgi gördü.

Güleryüz iki yayının yazarıdır: İş Bankası Kültür Yayınları'nın 2004'te yayımladığı anı kitabı Güldüme Bakma ve sanat kuramı üzerine yayımlanan Resmi Geçit (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)

Ocak 2015'te İstanbul Modern Müzesi'nde eserlerinin büyük bir retrospektif sergisi gerçekleştirildi.

2016 yılında çizimlerinden bir seçki Hollanda'daki Pulchri Studios The Hauge galerisinde Anne Woodward küratörlüğünde düzenlenen 'Özgürlüğün Kafesleri' adlı sergide sergilendi.

En son kişisel sergisi “Malgré / Rağmen”, yepyeni çizimlerinden oluşan, Ocak 2017’de The Empire Project’te sergilendi.

2018 yılında Mumbai'deki Jehangir Sanat Galerisi ve Cemaat'te "Yolda" adlı 2 sergi gerçekleştirdi.

Mehmet Güleryüz'ün Paris'te yaptığı son yapıtlarından oluşan "De L'Intérieur" sergisi Paris'teki Galeri Cyril Guernieri'de gerçekleşti.

2019 yılında Paris'te Galeri Cyril Guernieri'de "Bahçe Şikayetleri" sergisi açıldı.

2020 yılında "Uçtan Uca" İstanbul'daki Saint Benoit Lisesi La Galeri'de, "Gizli Portreler ve Diğerleri" ise Galeri 11.17'de açıldı.

2021 yılında Bursa Nilüfer Sanat Nazım Hikmet Kültürevi'nde "Çizginin Durumu" sergisi açıldı.

Aralık 2021'de Mehmet Güleryüz'ün 2017-2021 Paris dönemi eserlerini içeren kitabı hazırlandı.

2022 yılında Paris'teki Galerie Cyril Guernieri'de "Quai aux Fleurs" sergisi açıldı.

2023 yılında "Mehmet Güleryüz 2013-2023" sergisi İstanbul Loft Sanat Galerisi'nde açıldı.