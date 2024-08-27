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SON DAKİKA... Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Ünlü oyuncu Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti.
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'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın unutulmaz filmlerinde rol alan Sevil Üstekin hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Sevil Üstekin kimdir?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.

Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.

Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Üstekin, ayrıca Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' de dahil pek çok dizide rol aldı.

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