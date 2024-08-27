"Ons altın Fed faiz indirimini fiyatladı, daha yukarısı için zorlanabilir"

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Hansen, “Altın şu ana kadar ABD faiz indirim döngüsünün Eylül ayında başlayacağını fiyatladı, bu nedenle ABD ekonomik verilerindeki zayıflık beklenen 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir indirimi desteklemezse fiyatlar kısa vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşmakta zorlanabilir” dedi.

Hansen, önümüzdeki aylarda 2.400 dolara doğru daha derin bir geri çekilme riski ile sınırlı bir konsolidasyon beklediğini de vurguladı.

Exinity Group baş piyasa analisti Han Tan da “Fed'in piyasanın mevcut beklentilerine paralel şekilde, Noel'den önce toplam 100 baz puan faiz indirimi yapması halinde altın yılsonuna kadar 2700 doları bile aşabilir. Aralık ayı aynı zamanda altın için son 5 yılın en yüksek ortalama aylık kazancına sahne oldu. Böyle bir mevsimsellik bir kez daha devreye girerse, bu külçe boğalar için bayram sevincinin başlamasına yardımcı olabilir” dedi.

Ons altın için bugün destek seviyesi 2.500 dolar olarak görülürken, buranın altına inilmesi halinde 2481 dolar seviyesinin hedeflenebileceği, yukarı hareketlerde de 2.530 dolar/ons seviyesinin güçlü direnç olarak kalmaya devam edeceği belirtiliyor.