SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Zafer Algöz duyurdu: Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp."
Cem Yılmaz: Sabır dilerim
Cem Yılmaz ise Uğurlu'nun ölümüne ilişkin şunları kaydetti: "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun."
Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı,Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun ..Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim …Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun 🌹 pic.twitter.com/QgPI8YkxuV— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 30, 2024
Ahmet Uğurlu kimdir?
2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.
Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer almıştır.
Tiyatro oyunları
1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu
2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Ahmet Uğurlu'nun rol aldığı filmler
1982: Mine
1995: Day Day - Dalman
1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun
1997: Avcı - Çolak Osman
1998: Eski Fotoğraflar
1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre
2000: Gökten Düşen Hazine
2002: Başımıza Gelenler - Zühtü
2005: Döngel Kârhanesi - Keskin
2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar
2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu
2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca
2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz