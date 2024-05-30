SON DAKİKA! Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Acı haberi Zafer Algöz duyurdu: Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp."

Cem Yılmaz: Sabır dilerim

Cem Yılmaz ise Uğurlu'nun ölümüne ilişkin şunları kaydetti: "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun."

Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı,Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun ..Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim …Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun 🌹 pic.twitter.com/QgPI8YkxuV — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 30, 2024

Ahmet Uğurlu kimdir?

2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer almıştır.

Tiyatro oyunları

1979: Duruşma: Franz Kafka/André Gide\Jean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu

2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

İki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Ahmet Uğurlu'nun rol aldığı filmler

1982: Mine

1995: Day Day - Dalman

1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun

1997: Avcı - Çolak Osman

1998: Eski Fotoğraflar

1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre

2000: Gökten Düşen Hazine

2002: Başımıza Gelenler - Zühtü

2005: Döngel Kârhanesi - Keskin

2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar

2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu

2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca

2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz