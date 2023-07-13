ABD enflasyonu piyasaları yeşile boyadı

Asya piyasaları, ABD'den gelen Haziran ayı tüketici fiyat endeksi rakamlarının beklenenden daha düşük çıkmasının ardından haftanın dördüncü işlem günü prim yaptı. Düşük gelen enflasyon verisi ABD Merkez bankası Fed’in üzerindeki faiz artırımı baskısını da azalttı.

Piyasalar yön yukarı

ABD enflasyonunun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından Hong Kong hisseleri %2'nin üzerinde artış kaydetti.

Sabah seansında Çin'in CSI 300 ve Güney Kore'nin Kospi endekslerinin her biri yüzde 0,7 değer kazanırken, Japonya'nın Topix endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükseldi.

Pekin yönetimi çarşamba günü teknoloji platformları ve şirketlerini destekleme sözü vererek sektör üzerindeki baskının sona yaklaştığının işaretini verdi. Bu durum teknoloji hisselerine olumlu yansıyor.

Asya cephesindeki yukarı yönlü hareketler Wall Street’teki güçlenmeyi takip etti. S&P 500 Çarşamba gününü yüzde 0,7 değer kazandı. ABD'de çekirdek enflasyon (TÜFE) yüzde 4,8 ile Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 5,0'lık tahmininden daha düşük geldi.